Le Président Erdogan a effectué une visite d'une journée dans l'enclave autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan à l'invitation du Président d'Aliyev.

A cette occasion, le chef de l'Etat turc a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev que "c'est une question de fierté que l'opération au Karabakh ait été menée à bien dans un court laps de temps, et dans le plus grand respect des droits des civils".

"Je félicite de tout cœur l'armée azerbaïdjanaise victorieuse tant pour son succès historique que pour son attitude humanitaire envers les civils", a-t-il ajouté. La semaine dernière, à la suite des provocations des forces arméniennes au Karabakh, l'Azerbaïdjan a déclaré avoir lancé des activités de « lutte contre le terrorisme » dans la région pour faire respecter un accord de paix trilatéral de 2020 avec la Russie et l'Arménie.

Après 24 heures, un cessez-le-feu a été conclu dans la région. "Avec cette dernière victoire, de nouvelles fenêtres d'opportunités se sont ouvertes pour une normalisation globale dans la région", a souligné Erdogan, affirmant qu'il espérait que l'Arménie prendrait des mesures sincères pour la stabilité dans la région.

Les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont tendues depuis 1991, lorsque l'armée arménienne a occupé le Haut-Karabakh, un territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, ainsi que sept régions adjacentes. À l'automne 2020, l'Azerbaïdjan a libéré plusieurs villes, villages et colonies de l'occupation arménienne au cours de 44 jours d'affrontements.

La guerre s’est terminée en novembre par un cessez-le-feu négocié par la Russie. Les tensions entre les deux pays persistent cependant malgré les pourparlers en cours visant à un accord de paix à long terme. Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan devraient se rencontrer le 5 octobre dans la ville espagnole de Grenade pour discuter de la signature d'un traité de paix entre les deux pays.

Gazoduc de Türkiye à Nakhitchevan

Avant leur conférence de conférence, Erdogan et Aliyev ont participé à la cérémonie d'inauguration des travaux d'un gazoduc reliant la Turquie à l'enclave du Nakhitchevan.

Le pipeline Igdir-Nakhitchevan « approfondira notre partenariat avec l'Azerbaïdjan dans le domaine énergétique et contribuera également à la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe », a déclaré Erdogan.

Ankara et Bakou ont convenu en 2020, dans un protocole d'accord, de fournir du gaz naturel de Turquie à la région autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan. Le nouveau gazoduc de 85 kilomètres reliera la province orientale d'Igdir en Turquie à Sederek, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, avec une capacité annuelle de 500 millions de mètres cubes (m3) et une capacité quotidienne de 1,5 m3.

Le projet sera réalisé grâce à un partenariat entre la société turque de négoce de pétrole brut et de gazoducs BOTAS et la compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise SOCAR. En ce qui concerne les relations bilatérales, Erdogan les a qualifié d'"exceptionnelles". "Nous poursuivons nos efforts pour renforcer nos relations et notre coopération dans tous les domaines dans le cadre de la devise "une nation, deux Etats"", a-t-il ajouté.

Le Nakhitchevan occupe une place particulière dans les relations de la Turquie avec l'Azerbaïdjan, en raison de son importance stratégique tout au long de l'histoire, a déclaré Erdogan.

La Turquie a été le premier État à reconnaître l'Azerbaïdjan, qui a déclaré son indépendance en 1991. Ses relations avec Bakou sont multiformes et se situent à un niveau stratégique.​​​​​​​

Les deux dirigeants ont également signé un protocole d'intention entre la Turquie et l'Azerbaïdjan sur le projet ferroviaire Kars-Nakhitchevan. Deux autres accords dans les domaines de l'énergie et de l'urbanisme ont également été signés entre les ministres concernés.