Par Charles Mgbolu (publié le 25/09/2023, mis à jour le 25/09/2024)

Alors que l'horloge sonnait 23 heures dans la nuit du 26 septembre 2002, un ferry blanc solitaire transportant quelque 1 800 passagers au large des côtes gambiennes s'est retrouvé dans les mâchoires d'une tempête meurtrière sur l'Atlantique.

Le vent et la pluie frappaient le navire, et de violentes vagues brisaient les flancs, le faisant basculer dans une danse mortelle et laissant les passagers terrifiés hurler d'horreur.

Le ferry était le Joola, un navire maritime sénégalais qui a quitté les quais de Ziguinchor, dans la région de Casamance, au sud du Sénégal, à 13h30 ce jour fatidique pour un voyage de 17 heures. La destination était la capitale, Dakar, avec une brève escale sur l'île de Carabane.

Le Joola avait navigué plus loin au large que ce qui lui était permis et n'avait aucune chance contre un vent d'une telle ampleur.

Cinq minutes après être entré dans l'œil de la tempête, le ferry a succombé, basculant sur le côté et dégringolant dans l'étreinte mortelle de vagues géantes.

Les archives officielles font état de 1 863 personnes noyées dans la tragédie, avec seulement 64 survivants.

Il s'agit de la pire catastrophe maritime au Sénégal et est reconnue comme la troisième pire catastrophe non militaire de l'histoire navale, dépassant le bilan de plus de 1 500 morts du Titanic en 1912.

"J'étais censé être sur le bateau. J'étais censé les rejoindre, mais je jouais au football à Dakar", a déclaré à TRT Afrika Wahany Johnson Sambou, un journaliste sénégalais qui a perdu plusieurs membres de sa famille et amis, à l'approche du 21e anniversaire de la tragédie.

Parmi les dizaines d'écoliers engloutis par les profondeurs de la mer cette nuit-là, beaucoup étaient membres d'une équipe de jeunes footballeurs qui devaient aller dans la capitale nationale pour participer à un tournoi.

"Tant d'écoliers sont morts parce que c'était la rentrée scolaire ; certains d'entre eux se rendaient dans la capitale, Dakar, pour le début d'une nouvelle session scolaire", raconte Wakhani.

"J'ai perdu une de mes meilleures amies. Elle était sur le bateau pour la première fois avec sa petite sœur. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés."

Négligence

Les enquêtes ouvertes par le gouvernement sénégalais ont largement attribué la tragédie à une erreur humaine et à une négligence, mais personne n'a encore été condamné.

Le nombre de passagers était plus de quatre fois supérieur à la capacité de transport du ferry, avec de nombreux passagers sur le pont.

Avec un si grand nombre de passagers à bord, il était impossible pour le capitaine, également décédé dans la tragédie, de maintenir le navire à flot alors qu'il luttait pour affronter le vent.

Des témoins oculaires ont déclaré qu'après le renversement du ferry, les personnes coincées dans les poches d'air sous le navire ont continué à crier à l'aide jusqu'à ce qu'il coule 16 heures plus tard, s'enfonçant au moins 20 mètres plus loin dans sa fosse aquatique.

"Les efforts de sauvetage à l'époque n'étaient pas assez rapides. Lorsque les sauveteurs sont arrivés à bord du ferry condamné, ils ne disposaient pas d'équipements sophistiqués pour secourir autant de personnes en très peu de temps", explique Ibrahima Gassama, un autre journaliste sénégalais qui a beaucoup travaillé sur le sujet.

Monument aux victimes

Un musée en hommage aux victimes de la tragédie a été construit à Ziguinchor, coincé entre une rue animée et le fleuve Casamance.

Mais Gassama affirme que les familles des victimes veulent plus qu'un simple musée.

"Ils veulent que l'épave du ferry soit retirée de la mer. C'est le seul moyen pour beaucoup de trouver une issue et de guérir. Ils veulent que le ferry soit dans le musée, afin que leurs proches décédés puissent enfin recevoir les derniers rites. ".

Le gouvernement a déclaré qu'il n'était pas encore en mesure d'y parvenir en raison de problèmes techniques.

"Certains Sénégalais craignent également que le retrait du bateau ne soit une deuxième tragédie car cela va rouvrir de vieilles blessures", explique Wakhani.

Alors, le Sénégal a-t-il tiré les leçons de cette horrible tragédie ? Gassama ne le pense pas.

"Au lendemain du naufrage, nous, comme le disaient les Sénégalais, plus jamais, et les comportements ont changé, mais cela n'a duré qu'une semaine. Les Sénégalais ont repris leurs vieilles habitudes", raconte-t-il à TRT Afrika.

Des catastrophes imminentes

Cela est d’autant plus vrai que les traversées illégales de migrants à travers l’Atlantique ont saisi ce pays d’Afrique de l’Ouest comme une fièvre.

Comme le Joola, de nombreux jeunes Sénégalais continuent de mourir en mer après s’être entassés dans des bateaux crasseux et surchargés qui chavirent souvent à mi-chemin vers les pays occidentaux après avoir navigué dans une tempête.

Dans les jours et les mois qui ont suivi la tragédie de Joola, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées autour du danger de surpopulation de passagers à bord des navires.

Gassama dit qu'il est incompréhensible que les gens ne parviennent pas à appliquer cela dans leur vie quotidienne.

"Au Sénégal, les autocars de transport sont surchargés et il y a encore de nombreux accidents de voiture sur la route, avec de nombreux décès dus au non-respect de nombreuses règles de transport.

En tant que Sénégalais, comment pourrions-nous oublier ?, se demande t-il. Son collègue journaliste Wahany lui fait écho.

"Les gens ne devraient jamais prendre de risques dans la vie. Voyager par voie maritime, routière ou aérienne est très risqué et nous devons respecter les règles."

Wahany est heureux que la plupart des survivants et des familles des victimes aient réussi à avancer malgré la douleur qui refuse de disparaître.

"La douleur de leur décès ne sera jamais oubliée car ils ne méritaient pas de mourir. Mais je suis assuré qu'ils sont tous en paix", conclut-il.

Alors qu'un nouvel anniversaire de cette nuit tragique est célébré, ceux qui sont forcés de vivre avec le souvenir du naufrage du Joola trouveraient peut-être un plus grand réconfort s'ils savaient qu'une telle tragédie ne se reproduirait plus jamais.