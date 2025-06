L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des éditions 2025 et 2027, a annoncé mardi le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, relayé par l'agence Algérie presse service (APS / Officielle).

Un courrier a été adressé "à la Confédération africaine de football, pour l'informer de notre décision", a précisé Walid Sadi qui a pris ses fonctions ce mardi à la tête de FAF, succédant à Djahid Zefizef.

Dans un communiqué relayé par les médias, la FAF a expliqué sa décision par sa "nouvelle approche" "relative à la stratégie de développement du football en Algérie".

"La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain", indique encore le communiqué.

Cette décision intervient quelques heures avant l'annonce officielle des noms des pays choisis par la CAF pour l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la CAN, prévue demain mercredi au Caire.

Le Maroc, le duo Nigeria- Bénin et la Zambie sont candidats pour l'organisation de la CAN 2025, alors que le Botswana, l'Egypte, le Sénégal et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie sont en lice pour l'édition 2027.

La dernière CAN organisée par l'Algérie remonte à 1990.