Les deux ministres ont discuté ce mardi des domaines de coopération bilatérale entre les deux pays, tels que la technologie et l'énergie nucléaire civile.

Ces discussions ont eu lieu au cours de la première journée de la visite de travail du ministre tunisien. A l'issue de ces entretiens, les deux responsables ont tenu une conférence de presse conjointe, rapporte la correspondante d'Anadolu.

Ammar a ainsi déclaré que les entretiens avec Lavrov avaient porté sur "des sujets d'intérêts communs liés à la coopération et aux consultations politiques entre les deux pays".

Ammar a souligné la similitude des points de vue sur les questions internationales et régionales actuelles, notamment la question palestinienne, le dossier libyen et la question du retour de la Syrie dans la Ligue des États arabes.

Le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que "la Tunisie est en contact et en coopération avec tous ses partenaires" et que ce n'est pas dans la tradition diplomatique de son pays de rejeter un partenaire en faveur d'un autre, a-t-il souligné .

"Nous disposons de canaux de communication et de dialogue avec nos partenaires, et nous n'avons jamais dit que nous coupions les ponts de communication avec le Fonds Monétaire International", a-t-il ajouté.

Il a expliqué que la sécurité du pays, la stabilité et la protection des groupes sociaux vulnérables constituent des lignes rouges de la politique intérieure de la Tunisie et que ce sont des sujets qui peuvent être discutés avec les partenaires, notamment le FMI qui, selon lui, "doit servir les intérêts des pays et non l'inverse".

Depuis octobre 2022, les négociations sont au point mort entre la Tunisie et le FMI pour obtenir un prêt d'un montant de 1,9 milliard de dollars sur 4 ans.

Cet échec est dû aux exigences d’un engagement dans un programme de réformes économique, qui inclut une réduction des subventions énergétiques et alimentaires, une réduction du coût des salaires publics et une restructuration des entreprises publiques, ce qui n’est pas entièrement conforme à l’approche des autorités tunisiennes.

Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que "la Russie et la Tunisie partagent une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que la technologie et l'énergie nucléaire civile, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat".

Et d’ajouter que "La Tunisie est l'un des partenaires importants de la Russie sur le continent africain, et le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a dépassé 1,2 milliard de dollars au cours du premier semestre 2023".

Lavrov a également fait savoir que la Russie "a augmenté le volume de ses achats de produits tunisiens, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du textile, et a soutenu le tourisme tunisien, puisque le nombre de touristes russes en Tunisie avait atteint environ 600,000 touristes avant la pandémie de coronavirus".

Le chef de la diplomatie russe a ajouté que "la Tunisie a augmenté ses achats de céréales russes, et que le premier lot de céréales a été acheminé vers la Tunisie", sans préciser la date de son arrivée.