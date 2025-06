TEKNOFEST, le festival de l'aviation, de l'espace et de la technologie, organisé par la fondation "Team Technologie Turquie" (T3) et le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie, a ouvert ses portes mercredi à Izmir.

Le festival, qui durera jusqu'au 1er octobre, est organisé avec la participation de 121 institutions, dont des ministères, des établissements publics, des organisations des secteurs public et privé, des institutions académiques et des entreprises de médias qui jouent un rôle dans l'"écosystème technologique national" de la Turquie.

En raison du festival, qui a ouvert ses portes ce mercredi à 9 heures (heure locale), le trafic s'est densifié dans la zone de l'aéroport de Çigli. La plupart des personnes souhaitant se rendre dans la zone du festival dès les premières heures de la matinée utilisent principalement les transports publics.

Tout au long de la journée, les participants pourront découvrir la "soufflerie verticale", le "tunnel climatique", l'"observation solaire", le "planétarium", le "parc pour enfants sur le thème de l'espace", les "zones d'expérience de simulation", les "activités du stand des participants", l'"exposition de véhicules terrestres et aériens", la "montgolfière" et l'"activité de vol à pédales". Des concours seront organisés dans les domaines de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Pendant le festival, les avions de la compagnie "Etoiles turques", les drones Bayraktar Akinci, Anka, Bayraktar TB2, les chasseurs F-16 Solotürk, Hürkuş, S-70, BEL-429, et les hélicoptères Paramoteur, Gyrocoptère, T-129 Atak Helicopter, Caravan, présenteront des spectacles passionnants dans le ciel, et des activités de baptême de l'air seront organisées avec des étudiants.

Les visiteurs qui souhaitent partager l'ambiance du festival peuvent s'inscrire sur le site web et l'application mobile de TEKNOFEST.