Les Etats-Unis ont cherché à souligner l'importance de l'Afrique et à contrer les défis posés par la Chine et la Russie aux intérêts des États-Unis dans cette région de plus en plus convoitée.

L'administration Biden a annoncé son intention de créer ce conseil en décembre de l'année dernière, à l'occasion du sommet Etats-Unis-Afrique, qui visait à renforcer les liens entre Washington et la région.

Le Conseil conseillera le président sur une série de questions, notamment sur la manière de renforcer les relations entre les communautés africaines et les États-Unis, sur la promotion du commerce et des investissements et sur la mise en place d'échanges éducatifs, a déclaré à la presse Judd Devermont, directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour les affaires africaines.

Le président du conseil sera Silvester Beaman, l'évêque de l'Église épiscopale méthodiste africaine qui a prononcé la bénédiction lors de l'investiture de M. Biden en 2021.

Outre Viola Davis, les membres comprennent : Patrick Gaspard, le président et directeur général du groupe de réflexion Center for American Progress ; C.D. Glin, président de la Fondation PepsiCo et responsable mondial de l'impact social pour PepsiCo ; et Almaz Negash, fondateur de l'African Diaspora Network, entre autres.

"Une philanthrope vénérée"

Cette année, Mme Davis a remporté un Grammy pour l'enregistrement audio de ses mémoires "Finding Me", ce qui lui a permis d'entrer dans l'élite des lauréats EGOT avec un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award.

Dans un communiqué de presse, la Maison Blanche a déclaré que Mme Davis était "une artiste, une militante, une productrice et une philanthrope vénérée" qui, entre autres, "s'est associée à de nombreux programmes visant à éliminer la faim chez les enfants aux États-Unis".

Les États-Unis visent à se positionner comme un meilleur partenaire des pays africains alors que la Chine a cherché à étendre son influence en finançant des projets d'infrastructure sur le continent et ailleurs.

La Russie a tenu son premier sommet africain en 2019 et, depuis l'envoi de troupes en Ukraine, a exercé une pression plus forte pour obtenir de l'influence et faire des affaires sur un continent où son groupe de paramilitaires Wagner reste actif.