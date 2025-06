Alors que la sécheresse a frappé la production locale de blé pour la deuxième année consécutive, les autorités marocaines projettent d’importer l'équivalent de la quantité de blé en manque, notamment des pays de l’Union européenne.

Les détails des subventions accordées dans le cadre du programme approuvé par les ministères marocains des Finances et de l’Agriculture concernant cet approvisionnement devraient être publiés séparément, a indiqué l’ONICL dans une note d’information.

Le Maroc a lancé un premier programme d'importation pour la saison 2023/24 visant 2,5 millions de tonnes pour juillet-septembre après que la sécheresse ait réduit sa récolte nationale pour une deuxième année consécutive.

La décision de prolonger la campagne d’importation était attendue après que l’industrie meunière marocaine a estimé les besoins d’importation du pays à environ 5 millions de tonnes pour cette saison, a indiqué la même source.

Selon les donnes de l’Union européenne, le Maroc s’est principalement approvisionné en blé sur le marché européen lors de cette campagne de juillet-septembre, en important pour près de 1,2 million de tonnes à la mi-septembre.

Les meuniers marocains ont par ailleurs indiqué avoir importé approximativement 100.000 tonnes de blé russe.

Pour rappel, le Maroc a importé plus 2.2 millions de tonnes de blé au cours du premier Semestre 2023. La France était son principal fournisseur avec plus de 3 millions de tons expédiés, suivie de l'Argentine (878.292 tons) et de l'Allemagne (360.304 tons).