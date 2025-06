Les médecins soudanais ont prévenu que les cas de choléra et de dengue se propageaient en raison de l'arrivée des pluies saisonnières et de l'impact de plus de cinq mois de guerre sur un système de santé qui était déjà en difficulté avant le début des hostilités.

Les autorités sanitaires ont confirmé des cas de choléra pour la première fois depuis le début de la guerre entre les factions militaires rivales à la mi-avril, indiquant que le premier cas avait été détecté dans l'État d'Al-Qadarif à la fin du mois d'août.

Le ministère fédéral de la santé a déclaré mardi en fin de journée que 18 personnes étaient décédées et 265 avaient été infectées par le choléra dans l'État d'Al-Qadarif.

Un syndicat de médecins soudanais a déclaré que 3 398 cas de dengue avaient été enregistrés dans les États d'Al-Qadarif, de la mer Rouge, du Kordofan du Nord et de Khartoum entre la mi-avril et la mi-septembre.

"Ces chiffres représentent la partie émergée de l'iceberg et sont bien inférieurs aux cas suspectés dans les maisons et à ceux qui ont été enterrés sans avoir été enregistrés", précise le communiqué.

Des corps non enterrés

La pollution de l'eau potable par les corps non enterrés et les déchets, ainsi que le manque de préparation des services de santé avant la saison des pluies, sont des facteurs qui ont contribué à cette situation.

Les habitants d'al-Qadarif, un État de l'est du pays qui joue un rôle crucial dans la production agricole pluviale du Soudan et qui est limitrophe de l'Éthiopie, ont déclaré à Reuters que la dengue, le paludisme, le choléra et la diarrhée s'étaient répandus en partie à cause du manque d'évacuation des eaux de pluie, et que les établissements de santé étaient gravement surchargés en raison de l'arrivée de personnes déplacées de Khartoum.

Des dizaines d'attaques ont été lancées contre des établissements de santé depuis que le conflit a éclaté entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) le 15 avril. La plupart des hôpitaux de Khartoum ont été mis hors service.

La semaine dernière, les Nations unies ont déclaré que plus de 1 200 enfants étaient morts de rougeole et de malnutrition dans les camps de réfugiés de l'État du Nil blanc, et que le choléra, la dengue et le paludisme constituaient un risque dans l'ensemble du pays.