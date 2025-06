Par Coletta Wanjohi

La Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO le décrit comme « un lieu où sont maintenus les liens de communication avec le monde spirituel ».

Sophie Nanteza, une habitante de Kampala, la capitale de l'Ouganda, considère qu'il s'agit d'un patrimoine que chaque génération doit apprendre à ses enfants à vénérer et à préserver.

Réparties sur près de 30 hectares de collines à Kampala, les tombeaux Kasubi sont un héritage du royaume du Buganda, reconnu comme l'une des monarchies les plus puissantes d'Afrique.

Le site a été créé par le roi de l'époque, Kabaka Muteesa, en 1882 et transformé en cimetière royal en 1884.

Les tombes Kasubi ont depuis été considérées comme un lieu de grande importance religieuse par le peuple Baganda, une tribu ougandaise qui habite la partie centrale du pays.

En 2001, l'UNESCO a déclaré les tombeaux de Kasubi "site du patrimoine mondial", les saluant comme « un chef-d'œuvre de la créativité humaine » qui incarne les traditions culturelles vivantes du peuple Baganda.

Les tombes, qui attirent environ 30 000 visiteurs chaque année, sont constituées de poteaux en bois, de gazon, de roseaux et d'acacia dans une conception architecturale qui remonte au XIIIe siècle.

Rose Mugerwa, une femme de 50 ans, fait partie de ceux qui considèrent les tombeaux de Kasubi comme bien plus qu'un simple site d'importance historique et architecturale.

"Nous attachons un certain respect au site, qui, même autrement, est un endroit très paisible", a-t-elle déclaré à TRT Afrika. La famille de Dan Musoke considère une visite à Kasubi comme un pèlerinage annuel.

"Jusqu'à ce que mon père soit en vie, mes parents venaient chaque année de Masaka (à environ 130 km de Kampala) juste pour visiter les tombes. Nous pensons que c'est un lieu de bénédiction", dit-il.

Un incendie dévastateur

Le 16 mars 2010, la fierté du royaume du Buganda a été meurtrie par un incendie qui a détruit une partie du site sacré des tombeaux des rois du Buganda, appelé Abalongo.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue. L'UNESCO a immédiatement placé les tombeaux de Kasubi sur sa liste des « sites du patrimoine mondial menacés », une catégorie exigeant la plus haute priorité en termes de restauration et de protection.

La restauration impliquait de redonner aux tombes l'essentiel de leur statut d'avant l'incendie, notamment 52 mâts représentant les clans du royaume du Buganda.

Ces poteaux soutiennent un toit de chaume soigné, réalisé dans le style traditionnel du Buganda en utilisant la technique de chaume « ganda ».

La monarchie du Buganda et le gouvernement ougandais ont travaillé en tandem pour superviser le processus de restauration.

Le Japon, l'Ouganda, la Norvège et l'UNESCO ont apporté des contributions via leur fonds du patrimoine, selon une représentation auprès du Comité du patrimoine mondial de Charles Peter Mayiga, le premier ministre du Buganda.

Plus de 13 ans plus tard, le Comité du patrimoine mondial reconnaît que des progrès louables ont été réalisés en matière de restauration, ce qui l'a incité à retirer les tombeaux Kasubi de la liste des sites « menacés ».

Retour à la gloire

"Le processus de restauration a pris du temps car le royaume du Buganda devait veiller au respect des pratiques culturelles et spirituelles essentielles", explique Mayiga.

"De plus, la restauration a nécessité d'importantes ressources financières et humaines." Le royaume du Buganda affirme vouloir que le site soit désormais mieux protégé qu'auparavant.

"Nous gérerons les tombes en vue de protéger leur authenticité et leurs valeurs spirituelles et culturelles", déclare Mayiga.

Les tombes seront rouvertes au public à partir de décembre 2023. "Nous avons attendu longtemps pour retourner sur notre site sacré", raconte Musoke.

"Mon père est décédé alors que la restauration des tombes était en cours, mais au moins ma mère est en vie pour reprendre ses visites annuelles aux tombes."

TRT Afrique