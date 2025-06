L'Egypte veut doubler le nombre de touristes pour atteindre 30 millions d'ici 2028, selon le ministre du tourisme et des Antiquité Ahmed Issa.

Il a fait sortie alors que le secteur touristique égyptien, autrefois florissant, se remet des retombées de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Europe suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine.

"Nous constatons une demande inégalée, une demande sans précédent de voyages en Égypte", a déclaré M. Issa lors d'une interview.

Il a indiqué que l'Égypte avait accueilli 10 millions de touristes au cours des huit premiers mois de l'année 2023 et qu'elle était "en bonne voie pour atteindre environ 15 millions cette année, ce qui sera une année record pour l'industrie du tourisme".

Le secteur est une source majeure de devises pour le pays nord-africain. L'année dernière, les recettes touristiques ont atteint 10,7 milliards de dollars, contre moins de 5 milliards de dollars en 2021, selon la banque centrale égyptienne.

Le plan du gouvernement se concentre sur ce qu'il appelle le "côté de l'offre", qui comprend l'augmentation du nombre de chambres d'hôtel dans le pays et de sièges sur les vols à destination de l'Égypte de plus de 30 % par an, ainsi que l'encouragement de l'investissement privé dans le secteur du tourisme.

Issa a déclaré qu'ils ajouteraient 25 000 chambres d'hôtel à la capacité actuelle de l'Égypte, qui est d'environ 210 000. Une telle augmentation aiderait le gouvernement à atteindre son objectif de 18 millions de visites touristiques en 2024.

"Il s'agira de la croissance la plus rapide du nombre de chambres (d'hôtel) en Égypte au cours des 20 dernières années", a-t-il déclaré.

Ces dernières années, le gouvernement a fait de son histoire ancienne un argument de vente majeur.