Le gouvernement burkinabè a confirmé mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit de mardi à mercredi et annoncé l'arrestation des militaires impliqués dans ce projet.

"Une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè", a déclaré le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement burkinabè Jean Emmanuel Ouédraogo dans un communiqué reçu ce jeudi par l'agence Anadolu.

"A l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres, activement recherchés", a-t-il ajouté.

Ouédraogo a, en outre, indiqué qu’en attendant que le Procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, "le gouvernement regrette profondément que des Burkinabè qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la Patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabè pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de l'asservir" souligne le communiqué.

Jean Emmanuel Ouédraogo a en outre invité les populations à la vigilance "face aux amalgames savamment entretenus notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités dont le chef d'état-major général des armées et l’Ambassadeur du Burkina Faso au Ghana".

Le port-parole du gouvernement a précisé que les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot.

Le gouvernement "rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabè et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la Patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs centaines de partisans du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés dans le centre de la capitale Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso (Ouest) et dans plusieurs autres villes de l’intérieur du pays pour dénoncer toute tentative de putsch.

Ces manifestations ont été organisées en réaction aux rumeurs qui ont circulé durant les derniers jours concernant un nouveau coup d’État contre le gouvernement de la Transition.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué sur X, la mobilisation des Burkinabè durant la nuit de mardi pour dénoncer toute perspective de nouveau putsch dans le pays.