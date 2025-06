Burkina: un an après le coup de Traoré

Le 30 septembre 2022, le Burkina-Faso connaissait son septième coup d’État en 54ans. C’est le deuxième de l’année 2022. A la tête de cette opération, le capitaine Ibrahim Traoré. A 34 ans, le nouvel homme fort du pays avait participé au coup d’État du lieutenant-colonel Damiba, quelques mois plus tôt. En dehors du béret rouge caractéristique, Ibrahim Traoré, le nouveau leader du BurkinaFaso, partage plusieurs similitudes avec l’icône nationale Thomas Sankara. Tous deux étaient capitaines, au pouvoir à l’âge de 34 ans, et tous deux ont orchestré un coupd’État à l’encontre de dirigeants militaires ayant pris le pouvoir par la force huit mois auparavant. Un an après le coup d’Etat au Burkina Faso, quel bilan pour la capitaine Traoré ?