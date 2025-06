Des organisations humanitaires turques et qataries ont déclaré mercredi qu'elles avaient distribué du matériel d'aide aux démunis et aux orphelins dans le nord de la Syrie.

La fondation turque IHH Humanitarian Relief Foundation a affirmé avoir distribué des colis alimentaires et des kits d'hygiène à près de 320 orphelins et familles dans plusieurs zones du district de Tal Abyad.

L'IHH a déclaré qu'elle fournissait de l'aide et du soutien aux orphelins depuis les premiers jours de la guerre civile syrienne en 2011.

Par ailleurs, l'organisation humanitaire Qatar Charity a aussi déclaré avoir apporté une aide alimentaire aux personnes touchées par le tremblement de terre dans le district d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie.

Quelque 1 550 paquets de nourriture ont été distribués, selon le communiqué de l'organisation.

Elle a ajouté que 7 750 personnes ont bénéficié de sa distribution d'aide dans 19 camps de réfugiés dans la ville septentrionale de Jindires.

Le 6 février, des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé de nombreuses provinces turques, faisant plus de 50 000 victimes, tandis qu'en Syrie, plus de 8 000 personnes ont été tuées.