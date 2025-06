Par Hamath Thiam

Serhou Guirassy réussit un début de saison extraordinaire sous les couleurs du VfB Stuttgart.

L’attaquant international guinéen est tout simplement injouable cette saison en Allemagne. Depuis la reprise de la Bundesliga, l’ancien Rennais (D1 France) porte presque à lui seul Stuttgart. Preuve qu’il transpire la forme, ses dix buts en seulement cinq journées de championnat. De folles statistiques qui font entrer l'international guinéen dans un cercle très fermé.

Plus fort que Haaland, Mbappé et Lewandoski

En effet, un seul joueur avait réussi un tel tour de force dans l'histoire de l'élite allemande. Il s’agit du Polonais Robert Lewandowski, sous les couleurs du Bayern Munich lors de l'exercice 2020-2021. Il n’est d’ailleurs qu’à un but pour égaler son total de la saison écoulée (11 buts). Mais à ce rythme, Guirassy va facilement battre son record. Le Guinéen est devant les habitués comme Erling Haaland (8 buts), Kylian Mbappé ou le nouveau Bavarois Harry Kane (7 buts chacun).

Passé par le championnat français, notamment à Lille, Amiens et Rennes, le joueur de 27 ans retrouve une seconde jeunesse du côté de l’Allemagne. Souvent critiqué pour sa maladresse pendant ses années en Ligue 1 française, l’attaquant se régale de journée en journée.

Sur le banc du Syli national depuis bientôt deux ans, Kaba Diawara connaît bien le buteur. « En raison de son gabarit et de sa gentillesse, Serhou Guirassy est catalogué comme joueur nonchalant. Il est difficile à bouger et comme c'est un gentil garçon, on le présente ainsi. Mais c'est avant tout un joueur complet. Il est grand, athlétique mais aussi technique et pétri de qualités. Il a toute la panoplie de l'attaquant moderne, capable d'évoluer seul devant», décrypte l’ancien attaquant international sur TV5 Monde.

Classé 3éme de Bundesliga (12 points), avec seulement un point de retard sur le duo Bayern Munich (1er, 13 pts+14) et Bayer Leverkusen (2éme, 13 pts+11), Stuttgart a enregistré quatre victoires, pour seulement une défaite. Le club du sud-ouest de l’Allemagne le doit évidemment beaucoup à son goleador. Grand artisan du maintien arraché en fin de saison dernière, l’attaquant guinéen reste sur quinze (15) buts sur ses onze (11) derniers matchs officiels.

"Guirassygoal"

"Il a beaucoup mûri depuis son arrivée. Avant, il était utilisé pour percer des blocs bas. Mais son entraîneur, Sebastian Hoeness, a vu en lui d’autres qualités. On le voit parfois dézoner, prendre sa chance sur le côté. Il comprend mieux le jeu", analyse Ali Farhat, journaliste pour la Deutsche Welle et observateur assidu de la Bundesliga.

Malgré un début de saison fulgurant avec des buts à chaque journée, le natif d’Arles (France) ne s’enflamme pas. Il préfère plutôt mettre en avant le collectif. "Je me sens super bien. Le plus important, c’est la victoire, bien sûr. Je suis très content d’avoir encore marqué. Comme je le dis souvent, je dois beaucoup à mes coéquipiers. Ils m’offrent de bons ballons. Tout le monde est heureux. J’espère qu’on va continuer comme ça", indiquait-il juste après son doublé lors de la victoire contre Darmstadt (3-1).

Après un triplé et 3 doublés, "Guirassygoal" est devenu le chouchou de la Bundesliga. Au niveau de Stuttgart, joueurs et dirigeants se frottent les mains. "Le taux de réussite de Serhou est complètement fou. Il est glacial devant le but et s’amuse comme un fou", s'est enthousiasmé son coéquipier Deniz Undav.

Son entraîneur, lui, met en avant les énormes progrès de son buteur. "Il a une palette complète. Il fait vraiment du bien et montre beaucoup de maturité. La métamorphose est spectaculaire pour Guirassy. La question est de savoir désormais jusqu'où il le mènera", s'est réjoui son coach, Sebastian Hoeness, en marge de la victoire contre Darmstadt, comptant pour la cinquième journée.

"Pour certains c'est une qualité, pour d'autres c'est un défaut. Je trouve que cela colle bien avec son caractère. C'est un homme et un joueur qui ne parle pas beaucoup. Cette manière d'être correspond parfaitement à son comportement sur le terrain", juge Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée, dans des propos rapportés par TV5 Monde.

Matthaüs voulait le voir au Bayern !

Ancienne légende du Bayern et de l’équipe d’Allemagne, Lothar Matthäus avait senti les qualités de l’avant-centre guinéen. Alors que le club bavarois s’occupait des derniers réglages pour conclure l’arrivée de l’Anglais Harry Kane, lui avait plutôt un penchant pour Serhou Guirassy. "J'aurais pris Guirassy. Il a tout ce dont un attaquant de haut niveau a besoin", avait ainsi confié Lothar Matthäus au quotidien Bild. Une annonce qui avait alors déclenché des moqueries. Mais les fous chiffres du Guinéen semblent donner raison à l’ancien international allemand.

Arrivé en sélection sur la pointe des pieds au printemps 2022, Serhou Guirassy devrait sans aucun doute être le choix numéro un de Kaba Diawara. "Il s'est bien intégré. Il est poli, toujours à l'heure, très professionnel. Il est déjà très apprécié au sein du groupe", dit le coach du Syli qui comptera sur son goleador pour la phase finale de Coupe d'Afrique des nations prévue entre janvier et février 2024.

D’ici cette période, l’attaquant de 27 ans devra garder sa forme pour aider au maximum son équipe. "En tant qu'ancien attaquant, le conseil que je lui donnerais, c'est d'être un peu plus égoïste. Je le vois en sélection. Il a toujours le pouce levé, même si son coéquipier a raté son centre. Il est toujours en train d'encourager ses partenaires. Il gagnera à être un peu plus égoïste s'il veut aller très haut et c'est tout ce que je lui souhaite", a ajouté Kaba Diawara.