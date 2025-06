Des groupes de la société civile britannique et nigériane ont exhorté le gouvernement britannique à restituer à son pays les fonds confisqués à l'homme politique nigérian James Ibori, condamné pour fraude, de manière rapide et transparente, afin que l'argent puisse bénéficier aux Nigérians ordinaires.

Dans une lettre adressée aux ministres britanniques de l'intérieur et des affaires étrangères, une coalition de près de 50 ONG a déclaré que le long délai de la procédure de confiscation avait sapé le message fort de lutte contre la corruption envoyée par la condamnation d'Ibori il y a plus de dix ans.

"Les années de perturbation et de retard dans la récupération et la restitution de ces biens volés signifient que ce message a jusqu'à présent sonné creux pour le peuple nigérian", indique la lettre, rendue publique jeudi par l'un de ses signataires, Spotlight on Corruption.

Ancien gouverneur de l'État pétrolier du Delta, dans le sud du Nigeria, M. Ibori a plaidé coupable devant un tribunal londonien en 2012 de dix chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent et a été condamné à une peine de 13 ans d'emprisonnement, dont il a purgé environ la moitié avant de rentrer chez lui.

Toujours influent au Nigeria, M. Ibori a rencontré le président Bola Tinubu au cours des derniers mois et compte des amis et des associés à d'autres postes importants.

Les ONG, dont Transparency International et le Réseau africain pour l'environnement et la justice économique, ont déclaré que les fonds qui lui ont été confisqués devraient être affectés à des projets bénéficiant à la population de l'État du Delta et que leur mise en œuvre devrait faire l'objet d'un contrôle par la société civile.

Les efforts des procureurs britanniques pour confisquer les biens d'Ibori ont commencé en 2013, mais se sont heurtés à des obstacles et à des retards répétés devant les tribunaux londoniens.

En juillet, un juge a ordonné la confiscation de 101,5 millions de livres (123,9 millions de dollars), l'une des plus importantes ordonnances rendues en vertu de la loi britannique de 2002 sur les biens mal acquis (Proceeds of Crime Act) depuis son entrée en vigueur.

Il a demandé l'autorisation de faire appel de cette décision et sa demande en est aux premiers stades de la procédure d'appel.