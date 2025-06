Par Charles Mgbolu

Plus de trois décennies après la mort de l’archéologue autochtone dans l’obscurité – jamais reconnue par un monde célébrant l’histoire qu’il a contribué à découvrir – sa petite-fille cherche à changer ce récit.

Dans les années 1940, Karisa faisait partie d'une équipe de fouilles qui travaillait à Fort Jesus, une forteresse du XVIe siècle que des maçons africains locaux ont aidé les colons portugais à construire sur l'île kenyane de Mombasa.

Son travail sur le fort et d'autres fouilles archéologiques anciennes au Kenya a duré plus de 20 ans, révélant des informations fascinantes sur l'histoire et la population du Kenya, notamment grâce aux fouilles du célèbre site de Gedi.

De nombreux objets extraits du sol où il travaillait sont exposés dans des musées du monde entier.

Mais à la mort de Karisa en 1988, son travail, ses contributions, tout semblait disparaître. Aucune trace de lui ou de ce qu’il a fait n’est mentionnée dans aucun livre d’histoire ou manuscrit archéologique.

L'histoire de Karisa n'est pas une fiction. C’est exactement ce qui est arrivé à des centaines d’habitants locaux engagés chaque année pour travailler sur des fouilles archéologiques dans les années 1930, 40 et 50. Ils ont fait tout le travail dur mais n’en ont jamais obtenu le mérite.

La promesse d'une petite-fille

Sherry Davies, une chanteuse et compositrice jamaïcaine-kenyane, est déterminée à faire en sorte que Karisa obtienne la reconnaissance qu'il mérite amplement.

Son combat est autant le voyage d'une petite-fille qu'une mission plus vaste visant à restaurer quelques pages perdues d'une réussite archéologique.

"J'ai toujours su que mon grand-père travaillait sur les premiers sites archéologiques du Kenya, mais réaliser qu'il n'a jamais été reconnu pour ses contributions me semble très injuste. Cela fait mal", a déclaré Sherry à TRT Afrika.

En 2018, Sherry a quitté les paillettes du showbiz et de la musique pour se lancer dans une aventure poussiéreuse visant à exhumer le nom de son grand-père et bien d'autres comme lui dans les décombres de l'histoire archéologique.

"Quand j'ai visité Fort Jesus à Mombasa, j'ai remarqué que le nom du patron de mon grand-père (James Kirkman) était inscrit partout dans le fort, mais il n'y avait aucun nom africain sur les murs", raconte-t-elle.

"Je suis allé dans les bibliothèques des musées et j'ai vu ces journaux, ces archives photographiques et ces coupures de journaux des années 40 et 50.

Ils se concentraient tous sur des archéologues blancs et examinaient des œuvres européennes. Il n'y avait aucun Africain dans le récit."

La colère a alimenté le désir de Sherry d'en savoir plus sur son grand-père.

"Je me suis dit : "Cette information existe sûrement. Quelqu'un doit sûrement connaître mon grand-père et d'autres peuples autochtones qui ont énormément contribué aux débuts de l'archéologie kenyane"."

Sherry a visité les musées et les fouilles archéologiques du Kenya, emmenant un caméraman pour documenter et monter un court métrage qu'elle a ensuite publié sur les réseaux sociaux.

"C'est dans cette courte vidéo publiée sur YouTube que j'ai appelé à l'aide. J'ai recherché toute personne ayant des informations, des réponses, des directions ou tout autre élément qui pourrait aider à identifier légitimement les Kenyans comme mon grand-père qui a travaillé dur sur les premiers sites archéologiques", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

C'était un acte de foi qui allait bientôt donner à Sherry les réponses qu'elle cherchait.

"Des gens ont appelé pour faire don de photographies montrant des Africains lors de ces fouilles archéologiques et ont pu les identifier.

Nous avons également été contactés par des personnes qui disaient que leurs parents travaillaient sur les premiers sites archéologiques du Kenya", dit-elle.

"Je suis allé dans les bibliothèques des musées et j'ai vu ces journaux, ces archives photographiques et ces coupures de journaux des années 40 et 50.

Ils se concentraient tous sur des archéologues blancs et examinaient des œuvres européennes. Il n'y avait aucun Africain dans le récit."

La colère a alimenté le désir de Sherry d'en savoir plus sur son grand-père.

"Je me suis dit : "Cette information existe sûrement. Quelqu'un doit sûrement connaître mon grand-père et d'autres peuples autochtones qui ont énormément contribué aux débuts de l'archéologie kenyane"."

Sherry a visité les musées et les fouilles archéologiques du Kenya, emmenant un caméraman pour documenter et monter un court métrage qu'elle a ensuite publié sur les réseaux sociaux.

"C'est dans cette courte vidéo publiée sur YouTube que j'ai appelé à l'aide. J'ai recherché toute personne ayant des informations, des réponses, des directions ou tout autre élément qui pourrait aider à identifier légitimement les Kenyans comme mon grand-père qui a travaillé dur sur les premiers sites archéologiques", a-t-elle déclaré. raconte à TRT Afrika.

C'était un acte de foi qui allait bientôt donner à Sherry les réponses qu'elle cherchait.

"Des gens ont appelé pour faire don de photographies montrant des Africains lors de ces fouilles archéologiques et ont pu les identifier. Nous avons également été contactés par des personnes qui disaient que leurs parents travaillaient sur les premiers sites archéologiques du Kenya", dit-elle.

Les images racontent des histoires

Les photographies sont captivantes et constituent la seule preuve que les Africains ont joué un rôle de premier plan dans les fouilles archéologiques au Kenya.

"Ces photographies ont répondu à de nombreuses questions que je me posais depuis des années. En savoir plus sur mon héritage africain, m'éloigner de l'image eurocentrique qu'on m'a encouragé à avoir en grandissant et partir à la découverte de mes ancêtres était fascinant. ", dit Sherry.

Aujourd'hui, en partenariat avec les musées de Mombasa et de Londres, Sherry a révélé les noms de certains des archéologues indigènes kenyans qu'elle a déterrés lors de grandes expositions.

C'est un moment de fierté pour elle et son équipe, qui ont travaillé dur et surmonté d'immenses défis.

"Nous avons eu des refus de la part d'organisations culturelles et de bibliothèques qui ont refusé de nous accorder l'accès à leurs archives.

Beaucoup ont ignoré nos courriels. Des personnes détenant des informations incroyables qu'il nous aurait fallu des années pour faire des recherches ont refusé de nous aider", dit-elle.

"Cela est principalement dû au fait que ce sont des Blancs qui dirigent ces organisations et qu'ils pensent que nous critiquons les archéologues blancs qui ont travaillé avec leurs homologues noirs."

Sherry insiste sur le fait que cela n'a jamais été son intention.

"Je voulais simplement savoir pourquoi les archéologues blancs étaient reconnus, et pourquoi les Noirs qui travaillaient avec eux n'étaient pas mentionnés une seule fois dans de nombreuses archives archéologiques", explique-t-elle.

C'est une réponse que Sherry n'obtiendra peut-être jamais. Elle aura peut-être également besoin d'aide pour identifier toutes les photographies qu'elle a trouvées.

"Malheureusement, il existe des photographies de travailleurs noirs lors de fouilles que nous ne pourrons jamais identifier. Il y en a un photographié bien en évidence de dos et un autre si loin que nous ne pouvons pas voir clairement son visage", dit-elle.

Sherry, cependant, s'efforce d'immortaliser les personnes qu'elle a identifiées jusqu'à présent.

"Nous prévoyons de créer des profils individuels pour certains de ces professionnels du patrimoine que nous avons découverts afin de nous assurer qu'ils existent en permanence sur Wikipédia et sur les sites Web des organismes du patrimoine avec lesquels nous travaillons", explique-t-elle.

Maintenant que sa mission porte ses fruits, Sherry envisage de revenir à ses premiers amours, la musique.

Mais fidèle à ses gènes de petite-fille de Karisa, elle cherchera toujours des noms enfouis dans l’histoire archéologique africaine.