La Grande-Bretagne a désigné un projet de construction d'un câble sous-marin transportant de l'énergie renouvelable en provenance du Maroc comme un projet d'"importance nationale", ce qui pourrait permettre d'aplanir les obstacles en matière de planification.

Xlinks, une société présidée par l'ancien directeur général de Tesco, Dave Lewis, souhaite construire 3 800 kilomètres de câbles sous-marins pour fournir de l'énergie solaire et éolienne provenant du Sahara à 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030.

Si Xlinks a qualifié la reconnaissance de son projet par le gouvernement d'"étape majeure", de nombreux défis restent à relever.

Outre la construction du plus long câble sous-marin à courant continu à haute tension du monde, Xlinks doit obtenir davantage de fonds, conclure des contrats de tarification à long terme et obtenir l'autorisation de traverser les eaux espagnoles et françaises.

Le coût estimé se situe entre 20 milliards de livres (24,47 milliards de dollars) et 22 milliards de livres, a déclaré M. Lewis au Financial Times.

Xlinks a déclaré que le projet créerait près de 10 000 emplois au Maroc, dont 2 000 permanents, et qu'il s'inscrivait dans la stratégie d'exportation d'énergie du pays.

Importance nationale

Claire Coutinho, la nouvelle ministre britannique chargée de la sécurité énergétique et de l'énergie nette zéro, a déclaré dans un communiqué que le projet revêtait une importance nationale en raison de sa capacité à aider la Grande-Bretagne à abandonner les combustibles fossiles.

"Le projet proposé pourrait jouer un rôle important dans la mise en place d'un système énergétique répondant à l'engagement du Royaume-Uni de réduire les émissions de carbone et aux objectifs du gouvernement de créer un approvisionnement énergétique sûr, fiable et abordable pour les consommateurs", indique la déclaration.

En vertu de la désignation d'importance nationale pour les câbles Xlinks, qui seraient posés sur la terre ferme dans le sud-ouest de l'Angleterre, l'infrastructure nécessaire serait approuvée par le gouvernement, et non par les autorités locales.

La stratégie du Premier ministre Rishi Sunak pour atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles de la Grande-Bretagne a fait l'objet d'un examen approfondi après qu'il a édulcoré les objectifs d'interdiction des nouvelles voitures à essence et que le gouvernement a été accusé d'offrir des subventions insuffisantes aux développeurs de parcs éoliens offshore nationaux.

En début de semaine, le gouvernement a approuvé le développement de son plus grand nouveau champ pétrolier en mer du Nord depuis des années, citant la nécessité d'améliorer la sécurité énergétique.