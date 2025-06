La même beauté qui fascinait tous ses visiteurs a été maintenue secrète du reste du monde pendant si longtemps.

La beauté de Derna, louée et chantée par de nombreux poètes et musiciens libyens, réside dans sa topographie unique. Après tout, il est rare de trouver une ville avec un accès facile à la Méditerranée, aux montagnes et au désert, avec un oued et une petite chute d'eau.

En ce qui concerne l'oued, il s'agit de la vallée ou du lit d'une rivière asséchée qui traverse Derna.

Outre le fait que Derna se trouve au niveau de la mer, alors que les villes voisines s'élèvent à plus de 600 mètres d'altitude, l'oued a toujours rendu Derna vulnérable. L'oued compte sept autres oueds plus petits qui agissent comme des affluents et ont été à l'origine de nombreuses inondations.

En effet, les inondations ne sont pas étrangères à Derna. Elles ont été fréquentes tout au long de l'histoire de la ville. "Jaak El Seil" est une expression familière utilisée par les habitants de Derna. Elle signifie "l'inondation est venue pour toi".

Tenir compte des conseils

Il est utilisé pour effrayer quelqu'un. En outre, la meilleure preuve de la présence significative des inondations dans la mémoire collective de la ville est peut-être le poème écrit par le poète natif de Derna, Mustafa Trabelsi, qui a récemment gagné en notoriété.

Ce poème est devenu viral en raison de ses vers sur les catastrophes que les inondations peuvent provoquer, comme s'il préfigurait les événements qui allaient bientôt se dérouler à Derna.

Malheureusement, si c'est le cas, Trabelsi n'a pas seulement prophétisé l'arrivée des inondations, mais aussi sa propre mort, puisqu'il est malheureusement décédé la nuit des inondations.

Cette nuit-là, avant que le déluge n'emporte le centre-ville de Derna pour quelques heures, Trabelsi discutait avec l'un de mes oncles. Mon oncle se souvient que Trabelsi lui avait fait part de sa crainte que les barrages n'éclatent à cause de l'énorme quantité d'eau de pluie.

Il a conseillé à mon oncle de quitter sa maison située au bord de l'oued. Son avertissement a suffi à sauver mon oncle. Trabelsi, lui, est resté dans sa maison.

Enfants flottants

Il vivait à quelques kilomètres à l'intérieur des rives du Wadi. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que l'eau atteigne sa maison ; peut-être sa mort a-t-elle réalisé sa prophétie.

Trabelsi est décédé, mais son poème est toujours d'actualité, et il a sauvé la vie de mon oncle et de sa famille. Mon cousin considère que Trabelsi a eu de la chance, car il n'a pas vécu les horreurs qui se sont déroulées à Derna cette nuit-là, qu'il a comparées à un jugement dernier.

Mon cousin a vu des cadavres de jeunes et de vieux, et même de bébés, flotter près de lui. Il a vu des voitures, dont certaines contenaient des familles, emportées par la mer.

Il se souvient des cris horribles de ceux qui étaient emportés par les inondations, mais ce qui est plus alarmant, dit-il, c'est que ces cris se sont rapidement tus au fur et à mesure que les gens mouraient.

Il a vu la majeure partie du centre-ville de Derna emportée par la mer du haut de l'immeuble où il s'est réfugié avec sa famille. C'est dans ce centre-ville que reposent les tombes de 77 compagnons et disciples du Prophète Muhammad (PBUH).

C'est là que se trouvait le quartier andalou de Derna, la "Médina", vieille de près de 400 ans, et, plus important encore, là où se trouvaient certains de mes parents et amis cette nuit-là.

Dans l'une des rues principales du centre-ville de Derna, la rue Omar Faiek Shennib (nommée d'après l'ancien ministre libyen de la défense, originaire de Derna), vivait l'un de mes nombreux autres cousins avec sa femme et ses deux enfants.

Famille décimée

Un imam de la mosquée locale s'est couché tôt cette nuit-là afin de pouvoir se réveiller pour diriger la prière de l'aube. Après 3 heures du matin, sa femme et lui ont été réveillés par l'eau et ont vu leurs deux enfants flotter à la surface, morts.

Il a réussi à attraper l'un de ses enfants pour au moins l'enterrer. Cependant, alors qu'il essayait de tenir son autre enfant, le courant l'a repoussée. Finalement, lui et sa femme n'ont eu d'autre choix que de s'échapper, sans quoi ils auraient connu le même sort que leurs enfants.

Non loin de là, dans la même rue, vivait mon ami Yousif, que j'avais rencontré il y a un an lors d'un court voyage à Ain al-Dabousiya, une source naturelle située entre les montagnes verdoyantes, à environ 30 km à l'ouest de Derna.

Yousif vivait avec sa famille, qui s'était installée dans la rue après la destruction de leur maison d'origine lors de la guerre de Derna en 2018. Ils étaient les voisins de ma famille depuis des générations. Malheureusement, leur maison a été détruite une fois de plus. Mais cette fois-ci, ils ont tous les sept péri.

En réalité, ces histoires ne sont qu'un aperçu de la véritable horreur qui s'est déroulée à Derna.

Ville résiliente

Pour mettre les choses en perspective sans parler du nombre de morts, la calamité qui s'est abattue sur Derna a été si massive qu'un quart de la ville a disparu dans la Méditerranée.

De nombreuses personnes que nous connaissions autrefois n'existent plus. L'odeur des cadavres en décomposition remplace désormais l'air de Derna, autrefois parfumé de jasmin.

Malgré la tragédie, le lever de soleil époustouflant de Derna, qui surplombe la Méditerranée du haut de ses collines, est toujours le même.

L'histoire nous a appris que Derna est une ville très résistante qui ne périt jamais. Ce qui s'est passé n'est d'ailleurs pas la pire catastrophe de l'histoire de Derna.

Ce titre revient à la peste qui, selon le voyageur italien Della Cella, a réduit la population de Derna en 1816 de 7 000 à 500 habitants ! Malgré cela, Derna a persévéré et est devenue un symbole d'immortalité.

