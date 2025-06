Les murs de l'hôpital de formation et de recherche de la province de Van en Turquie ont été ornementés avec diverses peintures dessinées par Muhammed Nur Biçer, un jeune homme malentendant qui travaillait à l'hôpital en tant qu'agent de nettoyage, avant de réaliser son rêve et devenir professeur d'art dans l'un des lycées de la ville.

Biçer, (27 ans), qui vit à Van (Est) est passionné par la peinture depuis son enfance. Diplômé du Collège d'éducation de l'Université Van Yüzüncü Yil en 2020, il a commencé au début de cette année à travailler à l'hôpital de Formation et de Recherche en tant qu'agent de nettoyage.

Son travail à l'hôpital ne l'a pas empêché à exercer sa passion. Une de ses peintures a attiré l'attention de Dr Ramzi Sari Kaya, médecin-chef de l'hôpital.

Le tableau a été admiré par Sari Kaya, qui a reconnu l'ingéniosité et le talent de Biçer. Il lui a alors demandé de peindre d'autres tableaux, mais sur les murs de l'hôpital.

Le travail du jeune homme a été très apprécié par le personnel de l'hôpital. Il s'est mis à passer de longues heures quotidiennement à dessiner divers tableaux sur les murs des couloirs de tous les services, pour améliorer l'état psychologique des patients et des employés.

Parallèlement à son travail, le jeune homme a brillamment passé le concours national pour devenir professeur.

Il a été nommé professeur d'art dans un lycée du district de Maradiyeh dans la province de Van, réalisant ainsi son rêve d'enfant de devenir professeur.

S'exprimant à Anadolu, Biçer a expliqué qu'il décorait les murs de l'hôpital d'une part et qu'il se préparait pour le concours national, d'autre part, afin d'exercer la profession d'enseignant.

Il a souligné qu'après avoir rencontré le médecin-chef, la nature de son travail avait changé et qu'il avait commencé volontairement à dessiner des peintures sur les murs de l'hôpital.

" J'ai peint des dizaines de tableaux sur les murs de l'hôpital pour rendre le personnel hospitalier et les patients heureux. J'ai accordé une attention particulière aux couleurs des peintures. Les couleurs ont la capacité de propager le bonheur. Mes œuvres ont été admirées par tout le monde. J'ai eu des réactions positives. Cependant, ce travail n'était pas exactement celui que je souhaitais. Je voulais peindre mes tableaux avec des enfants. Dieu merci, j'ai réalisé mon rêve. Je ne couperai jamais la communication avec les personnels l'hôpital. Chaque fois qu'ils auront besoin de soutien, j'essaierai de leur apporter toute l'aide possible", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le Dr Sari Kaya a déclaré qu'après avoir découvert le talent de Biçer, ils se sont fixé comme objectif de répandre la joie dans le milieu hospitalier avec des peintures qui pourraient dissiper la tristesse.

"Après avoir remarqué le talent de Biçer, nous avons eu plusieurs réunions avec lui. Ensemble, nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions apporter une contribution visuelle à l'hôpital", a-t-il ajouté.

Et d'ajouter:" Comme je suis médecin au sein du service de cardiologie, je lui ai demandé de dessiner un tableau approprié pour le service d'angiographie. Il a dessiné un beau tableau sur le cœur. Il nous a même fait un dessin pour expliquer les embolies du cœur aux patients. Parfois, nous expliquons le problème à nos patients à travers ce tableau. Nous sommes heureux que Biçer ait pu réaliser son rêve de devenir enseignant. Mais nous sommes également tristes qu'il ne fasse plus partie de notre équipe. Il continuera de soutenir quand on aura besoin de lui".