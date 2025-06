La Turquie a remporté deux trophées en France aux Cannes Corporate Media and TV Awards qui s’est déroulée le 28 septembre dernier.

En effet, les films de promotions de TGA (l'agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie) ont remporté des prix dans la catégorie touristique.

Ainsi, dans la sous-catégorie '' Destinations – Régions '', le film intitulé '' Cappadocia – The land of fairytales '' et dans la sous-catégorie ''Destinations – Villes '', le film intitulé '' Istanbul is the New Cool 2 '' ont été récompensés.

Le festival se compose de 5 catégories principales et de 51 sous-catégories. Les prix remportés par TGA ont été décernés dans la catégorie '' Corporate Films & Videos '', sous la sous-catégorie '' Tourism Films ''.

Pour rappel, la cérémonie de Remise des Prix célèbre les meilleures productions de médias d'entreprise et documentaires du monde chaque année.

Pour l’édition de 2023, les Cannes Corporate Media and TV Awards ont vu défiler près de 900 participants de plus de 45 pays en 2023. Les candidatures ont été sélectionnées parmi les 200 finalistes après une évaluation approfondie menée par un panel de plus de 70 membres du jury.

Parmi ceux-ci, 130 candidatures ont été sélectionnées pour recevoir le prestigieux '' Dolphin Trophy '' qui suscite un grand intérêt du festival.