L'un des échanges qui n'auront certainement pas échappé à de nombreux abonnés du réseau social X ce samedi est sans aucun doute celui entre Elon Musk et le ministère allemand des Affaires étrangères.

Tout a commencé quand le patron de X Elon Musk, qui est né en Afrique du Sud, possède la nationalité canadienne et vit aux États-Unis, a partagé un message appelant à la victoire du parti d'extrême droite AfD (opposition), une semaine avant les élections régionales dans deux grands États allemands.

Berlin est en conflit avec l'Italie au sujet des opérations maritimes des ONG, le Premier ministre italien Giorgia Meloni ayant exigé vendredi que les navires humanitaires débarquent les migrants secourus dans leur propre pays.

Musk a partagé sur X un message d'un utilisateur identifié comme "Radio Genoa" qui a critiqué les opérations des ONG allemandes en Méditerranée et a exprimé l'espoir que "l'AfD remporte les élections pour mettre fin à ce suicide européen".

À la question de Elon Musk de savoir si "le public allemand est au courant", le ministère allemand des Affaires étrangères a répondu sèchement : "Oui : "Oui. Et cela s'appelle sauver des vies. "

La réponse du ministère des Affaires étrangères a incité le patron de la plateforme de médias sociaux à intensifier ses critiques, en écrivant dans un autre message tôt samedi : "Franchement, je doute qu'une majorité du public allemand soutienne cela''.

"Avez-vous fait un sondage ? Le fait que l'Allemagne transporte un grand nombre d'immigrés clandestins sur le sol italien constitue certainement une violation de la souveraineté de l'Italie. Cela ressemble à une invasion", a ajouté Musk.

Avant cet echange sur X Giorgia Meloni la Première ministre d'Italienne, a adressé une lettre de réclamation au chancelier allemand Olaf Scholz pour lui faire part de son "étonnement" concernant le financement par Berlin d'organisations caritatives aidant les migrants clandestins dans son pays.

Interrogé sur cette lettre, Berlin a confirmé qu'il fournissait entre 400 000 et 800 000 euros chacun à deux projets concernant les migrants. Les projets concernaient "le soutien sur terre en Italie des personnes secourues en mer et un projet d'ONG pour les opérations de sauvetage en mer.''

Et lors d'une conférence de presse tenue cette semaine à la suite d'entretiens avec son homologue italien, la ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a défendu le soutien de Berlin aux missions de sauvetage.

"Les sauveteurs en mer volontaires ont pour mission de sauver des vies en Méditerranée", a-t-elle déclaré.

"Ils s'engagent à lutter contre la mort en Méditerranée avec humanité, précisément parce que le service commun européen de sauvetage en mer Mare Nostrum n'existe plus", a-t-elle ajouté, faisant référence à l'opération menée pendant un an par le gouvernement italien, qui a permis de sauver plus de 100 000 migrants avant de s'achever en 2014.

Plus de 130 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, soit près du double de l'année dernière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

En Allemagne aussi, le nombre de nouveaux arrivants a fortement augmenté, ce qui a incité Berlin à annoncer mercredi qu'elle renforcerait la surveillance de ses frontières avec la Pologne et la République tchèque, dans le but d'arrêter les passeurs.