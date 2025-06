C'était un samedi soir froid ordinaire à Nairobi, mais il fait chaud à l'intérieur du Chandaria Centre for Performing Arts de l'Université de Nairobi.

Les rideaux se lèvent sur une rangée de mannequins chevauchant la scène d'une démarche unique et dansant sur une musique qu'ils n'entendent pas.

Mais la musique était suffisamment forte pour envoyer des vibrations qui maintiennent le rythme dans leurs pieds, leur donnant la confiance nécessaire pour libérer leurs mouvements de danse créatifs.

Dix candidats venus de différentes régions du Kenya se sont affrontés pour le titre de M. et Miss Sourds Kenya 2023.

Il s'agissait de la troisième édition du concours de beauté et du spectacle de talents de la Deaf Artist Culture Association of Kenya, créé en 2018.

Marcher d'un pas assuré

Alors qu'ils présentaient leurs tenues traditionnelles africaines, le premier mannequin est monté sur scène avec une danse vigoureuse avant de se lancer dans un défilé.

Les autres ont suivi le mouvement. L'une d'entre elles a dansé vers le centre de la scène, un petit panier ouvert posé sur sa hanche. Une fois au centre de la scène, elle a fait des sauts en soulevant le panier.

Une autre, vêtue de la tenue traditionnelle Kalenjin, une cape fluide attachée à la tenue tapissée de cauris et un joli travail de perlage attaché sur le front, a traversé la scène avec une calebasse.

Elle a fait une démonstration du processus culturel de préparation de la calebasse pour la fermentation du lait, et a terminé son spectacle par une gorgée imaginaire de la longue calebasse avant que le chat ne s'éloigne.

Langue des signes

L'événement du 23 septembre, qui coïncidait avec la Journée internationale de la langue des signes, était le point culminant des activités organisées tout au long de la semaine internationale des personnes sourdes.

Le thème de cette année était "Un monde où les sourds peuvent signer partout". Les personnes malentendantes veulent un monde où elles sont considérées comme faisant partie de l'éventail naturel de la diversité humaine.

Au fur et à mesure que la nuit avance, les candidats et le public qui les encourage deviennent anxieux de savoir qui remportera le titre de M. et Mlle Sourd(e).

Et le gagnant est ....

Pour le concours masculin, la bataille opposait Kenneth Ragoji, 29 ans, originaire de l'ouest du pays, et Collins Selian, 27 ans, originaire de l'est.

Néanmoins, lorsque le nom du vainqueur a été révélé, Ragoji, qui était déjà monté sur scène avec des marques de craie sur le visage, la poitrine, les abdominaux et les jambes, était visiblement déconcerté.

"C'est la première fois que je m'assois sur cette chaise", a-t-il fait remarquer en prenant le siège tant convoité. La concurrence est plus rude chez les femmes. Elles sont huit à briguer le prix. Les juges ont choisi Shirleen Wanjiru, un mannequin de 24 ans, qui a fondu en larmes lorsqu'elle a réalisé qu'elle était la gagnante.

"Je suis tellement fière d'avoir cette couronne", a-t-elle déclaré en langue des signes. Shirleen travaille dans un salon de beauté situé dans une rue centrale de la ville animée de Nairobi.

Son camarade, Ragoji, qui a récemment terminé ses études d'ingénierie électrique, a raconté sa fascination pour le mannequinat lorsqu'il était enfant." C'est un rêve devenu réalité pour moi", a-t-il déclaré en expliquant qu'il regardait des émissions et lisait des magazines mettant en scène des mannequins masculins.

Pourtant, il ne pensait pas pouvoir leur ressembler un jour. "Mon handicap a toujours été perçu comme quelque chose qui me bloquait, mais cela m'a donné confiance en moi", a-t-il ajouté.

L'inclusion

Wanjiru et Ragoji ont gagné leur place pour la première édition du Festival international des arts culturels pour sourds, qui se tiendra à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, en novembre.Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 430 millions de personnes dans le monde, soit 5,5 % de la population mondiale, vivent avec un handicap auditif.

La perte d'audition peut être due au bruit, à la génétique, à l'âge ou à des infections de l'oreille. Elle entrave la capacité à communiquer avec les autres et retarde le développement du langage chez les enfants. Elle peut conduire à l'isolement social, à la solitude et à la frustration.

Les personnes malentendantes sont également victimes de discrimination à la maison, dans les établissements d'enseignement et sur le lieu de travail.

Pour les deux lauréats, la couronne représente bien plus qu'un joli visage.

"Je suis sûre que le fait d'avoir cette couronne est un encouragement pour les autres". note Wanjiru.

Ragoji, quant à lui, y voit l'occasion de défendre les droits et les privilèges des personnes comme lui.

"Je vais m'assurer de défendre la représentation des sourds", a-t-il déclaré, indiquant que la couronne lui ouvrirait des portes jusqu'alors inaccessibles.