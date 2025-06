Le ministère saoudien des Finances a annoncé, samedi soir, dans une déclaration préliminaire, ses estimations des principaux indicateurs pour le budget de l'année prochaine, avec un total de 334 milliards de dollars américains.

Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à ce que le déficit de son budget pour l'année prochaine atteigne 79 milliards de riyals (21 milliards de dollars), avec des dépenses estimées à 1251 milliards de riyals (334 milliards de dollars), contre des revenus d'environ 1172 milliards de riyals (313 milliards de dollars).

En décembre dernier, l'Arabie saoudite a annoncé son budget 2023, avec des dépenses de 297 milliards de dollars, contre des recettes de 301 milliards de dollars, et s'attend à un excédent de 4 milliards de dollars.

L'Arabie saoudite est le plus grand exportateur de pétrole au monde et le plus grand producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et son économie en dépend fortement.

Les économies des pays arabes du Golfe accordent une grande importance aux chiffres budgétaires les plus importants de l’Arabie saoudite, la plus grande économie arabe et du Golfe.

Dans la déclaration, samedi, le ministère s'attend à ce que l'économie saoudienne croisse de 0,03 % en 2023 et de 4,4 % en 2024.

Le PIB saoudien a augmenté de 8,7 % en 2022, soit la plus forte croissance depuis 11 ans.

Selon le communiqué, le taux d'inflation devrait être de 2,6% cette année et de 2,1% l'année prochaine.