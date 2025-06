La conférence, initialement prévue le 10 octobre, a été reportée au 1er et 2 novembre pour des raisons "logistiques" et "pour donner le temps nécessaire aux sociétés et bureaux d'études pour préparer leurs projets", a annoncé le comité préparatoire dans un communiqué.

Le report a été décidé à la demande des maires des communes sinistrées et des compagnies qui ont manifesté leur intérêt de participer, a précisé Saqr al-Jibani, le chef de ce comité.

Pourtant non reconnu internationalement, l'exécutif basé dans l'Est du pays avait appelé dans un premier temps l'ensemble de la "communauté internationale" à participer à la conférence.

Il semble avoir revu ses ambitions à la baisse cette semaine, affirmant que la réunion sera seulement "ouverte aux entreprises internationales" et libyennes.

Les inondations, provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna, ont fait 3.893 morts, selon un dernier bilan provisoire du gouvernement de l'Est.