Liverpool a critiqué dimanche le corps arbitral Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) pour une "erreur humaine majeure" lors de la victoire de Tottenham sur Liverpool lors d'un match de Premier League la veille.

Le club anglais de Premier League a publié une déclaration officielle après l'admission par PGMOL qu'un but de Luis Diaz avait été refusé à tort pour hors-jeu par l'arbitre assistant vidéo (VAR).

"Le Liverpool Football Club prend acte de l'aveu de PGMOL concernant ses erreurs d'hier soir. Il est clair que les lois du jeu n'ont pas été appliquées correctement, ce qui a porté atteinte à l'intégrité sportive", indique le communiqué.

"Nous reconnaissons pleinement les pressions que subissent les officiels de match, mais ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l'existence et la mise en œuvre de la VAR. Il est donc insatisfaisant qu'il n'y ait pas eu suffisamment de temps pour prendre la bonne décision et qu'il n'y ait pas eu d'intervention ultérieure".

Le fait que de telles défaillances aient déjà été qualifiées d'"erreur humaine significative" est également inacceptable. Tous les résultats ne devraient être établis qu'à l'issue de l'examen et en toute transparence", a ajouté le club de la Merseyside dans son communiqué.

Les Reds ont aussi promis d'explorer toutes les options disponibles, étant donné la nécessité évidente d'une escalade et d'une résolution.

Tottenham a remporté le match 2-1 et Liverpool a terminé avec neuf joueurs.

Le PGMOL a admis par la suite qu'il y avait eu "une erreur humaine manifeste" dans la décision.