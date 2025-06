Le ministère turc de la Défense a annoncé que des avions de combat turcs ont mené des frappes aériennes sur des positions du PKK dans le nord de l'Irak, conformément au droit à l'autodéfense des Nations unies.

L'opération antiterroriste de dimanche dernier est intervenue après que deux terroristes ont attaqué le ministère turc de l'Intérieur dans la capitale du pays, Ankara, quelques heures avant le discours du président Recep Tayyip Erdogan devant le parlement.

"De nombreux terroristes ont été neutralisés grâce à l'utilisation d'un maximum de munitions nationales lors de ces opérations", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Au cours de l'opération, environ 20 positions du PKK, y compris des grottes, des abris et des dépôts dans les régions de Metina, Hakurk, Kandil et Gara dans le nord de l'Irak, ont été visées, indique le communiqué.

"Cette opération aérienne a été menée pour "éliminer les attaques terroristes contre notre peuple et nos forces de sécurité depuis le nord de l'Irak, en neutralisant le PKK/KCK et d'autres éléments terroristes, et pour assurer la sécurité de nos frontières", a déclaré le ministère.

Attaque terroriste

Tôt dans la journée de dimanche, un kamikaze a déclenché un engin explosif près d'une entrée du département de la sécurité générale du ministère de l'Intérieur, blessant deux officiers de police.

Un deuxième assaillant a été neutralisé lors d'une fusillade avec la police, a déclaré le ministre de l'Intérieur.

Les policiers blessés sont toujours soignés et leurs blessures ne sont pas dangereuses pour leur vie, selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. Le bureau du procureur général d'Ankara a ouvert une enquête sur l'attentat terroriste.

Les autorités turques ont identifié le premier terroriste comme étant un membre du PKK, et l'identification du second est encore en cours.