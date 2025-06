Plus d’un an après le lancement en Algérie d’un programme pilote pour l’enseignement de l’anglais dans les écoles élémentaires dans une démarche qui reflète un changement linguistique croissant en cours dans les anciennes colonies françaises à travers l’Afrique, ce pays d’Afrique du Nord se félicite de cette mesure et entend la renforcer. .

Les élèves qui retournent dans les classes de troisième et quatrième années cet automne auront deux cours d'anglais hebdomadaires de 45 minutes chacun . En parallèle, de nouveaux programmes de formation d'enseignants sont mis en place dans les universités, outre de nouveaux changements prévus dans les années à venir.

Les établissements privés sont également concernés avec un renforcement de l'application d'une loi qui existait déjà contre les écoles privées dont l’enseignement est dispensé principalement en français.

"Enseigner l'anglais est un choix stratégique dans la nouvelle politique éducative du pays", a déclaré la semaine dernière le ministre de l'Éducation, Abdelkrim Belabed, saluant cette décision comme un immense succès.

Une marée descendante du français

L'anglais est la langue la plus parlée au monde, représente la majorité du contenu sur Internet et reste une lingua franca dans les domaines des affaires et des sciences.

Et alors que l’influence économique et politique de la France diminue dans toute l’Afrique, l’Algérie fait partie d’une liste plus longue de pays qui mettent progressivement l’accent sur l’anglais comme principale langue étrangère.

Cette année, le Mali voisin a modifié sa constitution pour supprimer le français de sa liste de langues officielles et le Maroc a rendu les cours d'anglais obligatoires dans les lycées.

L'Algérie compte plus de francophones que tous les autres pays francophones sauf deux : la France elle-même et la République démocratique du Congo. Près de 15 millions des 44 millions d’habitants du pays le parlent, selon l’Organisation internationale de la francophonie.

Changement pratique

Les responsables algériens présentent l’intensification des cours d'anglais comme un changement pratique plutôt que politique, au regard de l'importance de cette langue dans les domaines scientifiques et techniques.

Mais les questions sur la place du français dans la société algérienne divisent depuis longtemps, comme le reconnaissent les enseignants et les anciens responsables de la politique éducative.

Mohamed Arezki Ferdi, directeur d'un lycée à la retraite, estime que l'Algérie aurait dû entamer la transition vers l'anglais il y a plusieurs décennies.

L’initiative actuelle a été lancée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, arrivé au pouvoir en 2019. Les dirigeants précédents ont également tenté de développer l’anglais, mais n’ont pas réussi à vaincre les élites qui ont reçu leur enseignement en français et qui tiennent depuis longtemps les rênes du pouvoir dans le pays.

« Nous avons perdu beaucoup de temps », a déclaré Ferdi. «Nous aurions dû introduire l’anglais dans les écoles primaires lorsque le président (Abdelaziz) Bouteflika a présenté sa réforme après son arrivée au pouvoir en 1991. Mais à cette époque, les factions francophones en Algérie avaient un grand pouvoir de décision dans les institutions. »

Pas de remplacement du français

L’expansion de l’apprentissage de l’anglais intervient dans un contexte de tensions accentuées entre la France et l’Algérie qui partagent des intérêts sécuritaires face aux bouleversements politiques qui façonnent l’Afrique de l’Ouest contemporaine.

Cependant, ces dernières années, ils se sont brouillés à plusieurs reprises sur l'immigration, l'extradition et la façon dont chaque pays commémore le colonialisme et les violences commises lors de la guerre qui a abouti à l'indépendance de l'Algérie en 1962.

L'Algérie prévoit d'étendre son programme actuel à la cinquième année l'année prochaine. Elle continuera d'enseigner le français aux élèves pendant trois heures par semaine dans les écoles primaires.

Lorsque l’apprentissage de l’anglais a été introduit l’année dernière, les responsables algériens ont réaffirmé leur attachement au français et assuré qu’il continuerait à être largement enseigné.

Mais dans un discours prononcé cette semaine à la rentrée scolaire, Kamal Bedari, ministre algérien de l'Enseignement supérieur, a déclaré que l'élargissement du programme visait à permettre aux élèves du primaire de suivre plus tard des cours techniques en anglais et non en français.

Des signes clairs de résistance au français

Bien que peu de personnes contestent l’importance de l’anglais, certains s’inquiètent de la façon dont l’Algérie met en œuvre un tel changement et mettent en garde contre une déclaration de victoire hâtive.

Ahmed Tessa, ancien conseiller du ministère algérien de l'Éducation, estime qu'amener les élèves à maîtriser l'anglais ne peut se faire que progressivement et nécessitera probablement plus que simplement l’intensification des cours.

"Nous devons revenir à l'essentiel", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas une mince affaire."

Quelle que soit la rapidité avec laquelle les écoles effectuent la transition vers l’anglais, ailleurs, les signes d’une résistance à l’égard du français sont clairs.

Les autorités ont progressivement remplacé le français par l'anglais dans les titres officiels de divers ministères gouvernementaux.

Et lors de son voyage à Alger l'année dernière, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours depuis un pupitre où son titre et la date s’affichaient en anglais et en arabe, l'une des deux langues officielles de l'Algérie avec le tamazight.