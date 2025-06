Pour les Haïtiens, la proposition du Kenya de diriger une force multinationale pour rétablir l'ordre dans le pays n'est que trop familière.

Leur pays est en proie à la violence généralisée des gangs et à l'instabilité politique. Après des mois de violence croissante, les familles ont fui les gangs qui contrôlent de grandes parties du pays.

Dans le même temps, les groupes d'autodéfense de Port-au-Prince, la capitale déchirée par la violence, ont pris des machettes et des matraques pour riposter.

Toutefois, ils n'ont pas été en mesure de s'attaquer avec succès aux gangs qui sont armés d'armes d'assaut provenant principalement des États-Unis, selon les rapports. Les groupes armés sont également plus armés que la police locale.

Les gangs sont à l'origine de l'insécurité en Haïti depuis des décennies. Cependant, la violence s'est aggravée depuis l'assassinat du président Jovenel Moise en 2021, qui a créé une vacance du pouvoir et laissé les groupes armés se disputer le contrôle du pays.

La violence, y compris les enlèvements contre rançon, a endommagé les infrastructures et perturbé les services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation.

Rien que cette année, 2 400 Haïtiens ont été tués et des centaines d'autres ont été enlevés, selon les Nations unies.

Le Kenya à l'écoute

À l'heure actuelle, Haïti n'a pas encore élu de représentants, le mandat des sénateurs ayant expiré en janvier.

Au milieu de l'anarchie, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a lancé un appel à une intervention internationale pour rétablir l'ordre dans le pays. Il a obtenu le soutien des Nations unies, des États-Unis et de leurs alliés.

À la suite de la signature d'un accord avec les États-Unis en début de semaine, le Kenya a accepté d'envoyer une force d'intervention de 1 000 policiers pour aider à neutraliser les gangs et à rétablir la paix.

Les États-Unis devraient financer ce déploiement. La proposition doit encore être approuvée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré que son gouvernement répondait à l'appel à l'aide d'Haïti et que la mission était une entreprise panafricaniste de solidarité avec les Haïtiens.

La force a pour mission de surveiller les installations, de fournir un soutien opérationnel contre les gangs et de former la police haïtienne.

"Le cri de nos frères et sœurs a atteint nos oreilles et touché nos cœurs", a déclaré M. Ruto à l'Assemblée générale des Nations unies.

Les problèmes locaux du Kenya

Le ministre des affaires étrangères, Alfred Mutua, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que d'autres pays africains pourraient participer à la mission.

Toutefois, les analystes ont des avis partagés sur cette mission. Certains estiment qu'elle répond à l'ambition du Kenya de rehausser son profil sur la scène internationale, mais au prix de la projection des intérêts américains, suite à des rapports faisant état de difficultés initiales dans la dotation en personnel d'une force internationale soutenue par les États-Unis pour Haïti.

"La prémisse est erronée, la pensée est erronée. Tout d'abord, le manque de capacité est un problème. Deuxièmement, la dépendance à la bonne volonté de certaines forces étrangères", dit le professeur Munene Macharia, un expert en relations internationales basé dans la capitale, Nairobi, à TRT Afrika.

Le Kenya a ses propres besoins non satisfaits en matière de sécurité, car il est confronté à des attaques transfrontalières régulières du groupe terroriste Al-Shabab, basé dans la Somalie voisine.

Les attaques du groupe se sont intensifiées ces derniers mois, avec plus de 90 incidents de violence enregistrés dans la zone frontalière visant les forces de sécurité et les civils, selon un rapport du Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled).

La dignité d'Haïti

Les organismes de surveillance des droits de l'homme accusent depuis longtemps les forces de police kenyanes de faire un usage excessif de la force contre les civils alors qu'elles tentent de relever les défis en matière de sécurité. La police nie souvent ces accusations et insiste sur le fait qu'elle doit rendre des comptes à un niveau élevé.

En Haïti, le déploiement d'une force internationale se heurte à une forte opposition locale. Les chefs de gangs ont prévenu qu'ils se battraient contre toute force armée internationale déployée dans le pays.

Il s'agira d'un combat pour sauver leur "dignité et le pays", a déclaré l'un d'entre eux à des journalistes internationaux le mois dernier.

Lors d'une précédente mission de l'ONU en Haïti, entre 2004 et 2017, les troupes étrangères ont été accusées de violations flagrantes des droits de l'homme, et certains Haïtiens ont encore des souvenirs de ces crimes présumés.

"Pour les Haïtiens, les sentiments seront mitigés. Les efforts de maintien de la paix dans le passé ont été marqués par de nombreuses violations des droits de l'homme et par tous les défis liés à l'envoi d'une force de maintien de la paix dans un tel pays", a déclaré Adam Bonaa, un analyste de la sécurité africaine basé au Ghana.

La langue

Cependant, il pense qu'il y a encore de l'espoir. "Nous devons accorder au gouvernement kenyan et à l'Occident le bénéfice du doute, en espérant que cette fois-ci, les choses seront faites correctement... Nous ne pouvons pas nous jeter dans le désespoir et dire que les problèmes d'Haïti sont irrémédiables", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Mais il y a aussi la question de la barrière linguistique. Le Kenya est un pays anglophone, et ses policiers sont déployés au sein d'une population francophone de près de 11 millions d'habitants. Les experts estiment que cela pourrait compliquer leurs opérations.

"Ils ne parlent pas le créole haïtien et ne connaissent pas le terrain", a déclaré le professeur Jemima Pierre, universitaire haïtien qui enseigne l'Afrique et les études afro-américaines en Californie.

"Pensez-vous que le fait d'amener une force armée composée de personnes qui ne parlent pas la langue et qui ne connaissent pas la réalité d'Haïti va améliorer la situation ?

Certains commentateurs suggèrent qu'un meilleur départ serait pour le Kenya d'engager une force plus petite proportionnellement à ce que déploient certains pays des Caraïbes qui se joignent à l'intervention.

D'autres analystes estiment qu'il est plus important pour Haïti de soutenir la reconstruction de ses forces de police, qui manquent de personnel et sont mal équipées, et de rétablir des structures politiques pour faire face aux gangs, plutôt que de déployer une nouvelle fois des forces de sécurité étrangères.