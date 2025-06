Plus d'un million d'enfants et 31 000 enseignants n'ont pas pu retourner en classe au Burkina Faso à cause de la violence et de l'insécurité, alors que le Burkina Faso entame une nouvelle année scolaire lundi, a déclaré l'UNICEF.

Environ 6 100 écoles, soit au moins une sur quatre, ont été fermées le premier jour de l'année scolaire, selon l'organisme onusien.

Le régime militaire qui s'est emparée du pouvoir lors d'un coup d'État militaire l'année dernière s'est efforcée d'améliorer la sécurité dans le pays. En effet, les données du Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), un groupe de surveillance des crises basé aux États-Unis, montrent que la violence dans le pays n'a fait qu'augmenter depuis le putsch.

Lire aussi : Burkina Faso : 33 civils tués dans une attaque "terroriste" dans le nord-ouest

"Le fait que tant d'enfants ne puissent toujours pas retourner à l'école à cause de la violence et de l'insécurité, et que tant d'écoles soient fermées, est très inquiétant ", a déclaré John Agbor, représentant de l'UNICEF au Burkina Faso, dans le communiqué.

Le Burkina Faso lutte pour contenir les insurgés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont tué des milliers de personnes et déplacé plus de deux millions de personnes dans le pays, dont plus de la moitié sont des enfants.

Plus de 3,8 millions d'enfants au total doivent encore retourner à l'école au Burkina Faso, y compris dans les zones touchées par le conflit, a déclaré l'UNICEF, ajoutant qu'il travaillait avec les autorités et d'autres partenaires pour faciliter l'accès à l'éducation, y compris des programmes tels que des leçons par radio.