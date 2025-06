Réunis à Kigali pour une retraite de trois jours à Kigali au Rwanda, les ministres des Finances de pays membres de l'Union Africaine sont exprimés, lundi, lors de discussions sur le financement de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de ses projets phares.

La retraite ministérielle a été convoquée pour discuter du deuxième plan décennal de l'Agenda 2063, qui s'étend de 2024 à 2033, et la rencontre a très vite porté la table la question du financement du développement du continent.

"Afin de réaliser les progrès que nous souhaitons, nous devons nous assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les programmes de notre agenda. La mobilisation et le déploiement efficace des ressources sont essentielles", a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération.

Lire aussi

L'Union Africaine, nouveau membre permanent du G20

Notant que le financement s'est avéré difficile, Naledi Pandor a appelé à une stratégie efficace de mobilisation des ressources nationales et à une meilleure utilisation du secteur privé, étant donné qu'il détient des capitaux considérables.

"En tant que membres de l'Union africaine, nous devrions nous efforcer de financer intégralement le budget opérationnel de l'Union et d'atteindre progressivement 75 % pour le budget-programme et 25 % pour les opérations de soutien de la paix", a-t-elle déclaré.

Les principaux obstacles au financement de l'agenda continental au cours des dix premières années de mise en œuvre sont les flux financiers illicites, les niveaux d'endettement élevés et l'inefficacité des administrations fiscales à collecter des ressources fiscales adéquates, selon les fonctionnaires.

"Le coût élevé du service de la dette est un élément négatif pour le continent, et nous devons chercher des moyens de réduire les niveaux élevés de la dette", a déclaré le ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération.

En 2015, le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué que huit pays d'Afrique subsaharienne étaient en situation de surendettement ou présentaient un risque élevé d'endettement avant le défaut de paiement de la Zambie en 2020.

Lire aussi

La résurgence des coups d'État : un défi pour l'Union africaine

La liste du FMI s'est depuis allongée à 23 pays. Les gouvernements africains doivent de l'argent aux pays riches, aux banques multilatérales et aux détenteurs d'obligations." Nous pensons que la mise en œuvre de l'Agenda 2063 nécessite la mise en place d'un cadre de financement efficace qui doit garantir la prévisibilité des sources de financement et des partenariats publics efficaces avec le secteur privé", a ajouté Pandor.

Albert Muchanga, commissaire de l'Union africaine pour le développement économique, a déclaré que l'un des éléments clés pour augmenter le financement national est de promouvoir une croissance économique rapide en proposant des actions clés pour parvenir à une croissance économique inclusive et en réduisant les incitations fiscales inutiles.

Selon le rapport 2020 de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Afrique perd chaque année 88,6 milliards de dollars en flux financiers illicites, ce qui équivaut à 3,7 % du produit intérieur brut du continent.

L'Agenda 2063 de l'Union africaine a été adopté par l'Assemblée de l'Union africaine en 2015. Cet agenda prévoit un continent où chaque nation aura atteint le statut de pays à revenu intermédiaire, sera plus intégrée et connectée, capable de résoudre les conflits à l'amiable, avec des citoyens plus autonomes et plus productifs, ainsi qu'une Afrique forte agissant en tant qu'acteur mondial influent.