Par Pauline Odhiambo

Comme la muse de Lord Byron, elle marche en beauté et arbore les sourires qui gagnent, piétinant de ses talons aiguilles le stéréotype selon lequel la beauté serait superficielle.

À 37 ans, Marion Peake, une Sud-Africaine qui a survécu à un cancer et qui participe à des concours de beauté, ouvre la voie en vainquant ses inhibitions et en montrant au monde comment trouver la beauté dans ce qui est perçu comme une imperfection.

"J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma féminité et que mon identité avait été compromise. Je me sentais inférieure", explique Marion, qui a subi une ablation chirurgicale des seins en 2018.

Aujourd'hui, Marion, qui a participé à trois concours de beauté, se sent tout à fait belle. Cela n'a pas toujours été le cas, car elle admet avoir lutté contre une faible estime de soi avant de devenir une reine de beauté.

Diagnostic sinistre

Marion avait 32 ans et se réjouissait de fêter le premier anniversaire de sa fille cadette lorsque le défi le plus difficile de sa vie s'est présenté à elle.

Elle a remarqué que l'un de ses seins semblait plus gros que la normale et qu'il était douloureux. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un léger effet secondaire de l'allaitement. Une biopsie a ensuite révélé qu'il s'agissait d'un cancer du sein triple positif, où l'excès de certaines hormones dans l'organisme accélère la croissance de la tumeur.

Dans le cas de Marion, la tumeur avait la taille d'une balle de tennis.

Lorsque je suis allée chercher les résultats de la biopsie avec ma mère, je me souviens m'être assise dans la salle d'attente et avoir dit : "Je ne pourrai jamais avoir de cancer"", se souvient cette mère de deux filles et dirigeante d'une association à but non lucratif pour les filles appelée "Helping Those In Need" (Aider celles qui sont dans le besoin).

"Lorsqu'ils ont confirmé que j'avais un cancer, j'ai immédiatement craqué. La première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont mes enfants. Qui serait là pour ma plus jeune lorsqu'elle entrerait en première année ? Qui les prendrait dans ses bras lorsqu'ils sont blessés ? J'ai été submergée par toutes ces émotions parce que je pensais que j'allais mourir".

Cancer au stade 3

Après avoir été informée que le cancer était déjà avancé, les préparatifs de l'intervention chirurgicale ont rapidement commencé. Une double mastectomie a été recommandée et tous les tissus mammaires ont été enlevés pour empêcher la propagation ou la croissance du cancer de stade 3.

La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne souffrait plus, ce qui lui a permis de se remettre rapidement sur pied et de reprendre le travail quelques jours seulement après l'opération.

"J'ai été opérée le 5 juin et j'ai quitté l'hôpital le 8 juin. Le lendemain, j'ai nourri 250 enfants alors que j'avais encore des agrafes sur la poitrine", raconte Marion, qui a la tutelle légale de 33 filles.

"Certaines personnes pensaient que j'étais devenue folle, mais j'avais besoin de me sentir vivante."

Rester en vie

Marion a été mise sous traitement hormonal à vie, ce qui signifie qu'elle a dû prendre des comprimés de chimiothérapie tous les jours jusqu'à la fin de sa vie pour tenir le cancer en échec. La thérapie hormonale a représenté un autre défi pour sa santé.

"J'ai pris tellement de poids que j'ai atteint 104 kg à mon maximum. Je me sentais laide, déprimée, anxieuse et peu sûre de moi", raconte-t-elle.

Rebondir

Ne voulant pas laisser sa vie traîner, Marion a commencé à faire de l'exercice pour se remonter le moral. "J'avais besoin de prendre confiance en moi pour me regarder dans le miroir et voir ma beauté", explique-t-elle.

"J'ai donc commencé à manger sainement et à aller à la salle de sport, et ma santé s'est améliorée. Je me suis sentie rajeunir, j'ai pris confiance en moi et je me suis sentie valorisée."

En quelques mois d'un régime plus sain, Marion a perdu 42 kg et a acquis la confiance nécessaire pour participer à des concours de beauté.

"Lorsque j'ai atteint mon objectif en matière de santé, j'ai voulu partager mon expérience avec d'autres femmes qui se sentaient déprimées et gênées par leur corps. C'est pourquoi je me suis inscrite au concours Mrs. South Africa l'année dernière", explique-t-elle.

Elle est en phase finale et espère remporter le concours, ce qui ferait d'elle la première reine de beauté au monde à ne pas avoir de seins.

"Je pense que ce sera un message fort d'autonomisation et d'enrichissement pour les femmes, qui sortiront de leur zone de confort et dépasseront tous les obstacles, même s'ils sont imparfaits. Il y a aussi de la beauté là-dedans", dit-elle.

Continuer à se battre

Bien que Marion doive subir une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer son utérus - une procédure qui, on l'espère, remédiera au déséquilibre hormonal dans son corps - elle est reconnaissante de pouvoir continuer à être une mère pour les nombreuses filles de son organisation.

"La perspective d'une hystérectomie me donne l'impression qu'une autre partie de ma féminité m'est enlevée, car cela signifie que je ne porterai plus jamais d'enfant", dit-elle.

Mais le fait de savoir qu'elle travaille à la transformation des filles abandonnées et maltraitées et à leur autonomisation pour la génération suivante est tout l'encouragement dont elle a besoin pour continuer.

"Avoir un but vous donne la volonté de vivre", affirme Marion.