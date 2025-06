Le procureur général de Libye, Al-Siddiq Al-Sour, a déclaré, mardi, qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête internationale sur les inondations survenues le mois dernier dans la ville de Derna, dans l'est du pays.

L'est de la Libye a été ravagé par des inondations meurtrières causées par la tempête méditerranéenne Daniel, le 10 septembre, qui ont fait plus de 4 000 morts et laissé derrière elles un immense champ de ruines.

Et c'est particulièrement la ville de Derna qui a été la plus durement affectée par les inondations, avec la rupture des barrages de la ville, la destruction d'habitations et la mort de nombreux habitants.

"La justice libyenne est à même de mener une enquête sur le désastre de Derna", a déclaré le procureur général Al-Sour lors d'une conférence de presse tenue à Tripoli mardi.

"Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une enquête internationale sur cette catastrophe, a ajouté Al-Sour.

Al-Sour a en revanche précisé que tout responsable dont l'implication dans les inondations serait avérée ferait l'objet de poursuites menées par la justice libyenne elle-même.

Le procureur général avait décidé, le mois dernier, de lancer des poursuites à l'encontre de 16 fonctionnaires à la suite des inondations meurtrières qui ont ravagé l'est libyen.