Par Takunda Mandura

Il s'agit de la dernière mesure prise par ce pays d'Afrique australe pour éliminer les vestiges du colonialisme.

L'archaïque Frederick Clayton Trust Act (chapitre 17:02) du Zimbabwe, une législation de l'ère coloniale truffée de clauses discriminatoires à l'égard de la majorité des citoyens du pays, est sur le billot après que le gouvernement a récemment approuvé les principes de sa proposition d'abrogation.

Le point de bascule a été la reconnaissance par le cabinet du fait que la loi établit une différence flagrante entre les enfants européens et non européens, même lors de la célébration d'un événement d'État tel que la "Journée des pionniers" ou la "Journée du Commonwealth", aujourd'hui abandonnée.

Jenfan Muswere, ministre de l'information, de la publicité et des services de radiodiffusion du pays, souligne que la loi est en contradiction avec l'article 56 de la constitution zimbabwéenne concernant l'égalité.

"Toute personne a le droit de ne pas être traitée de manière injustement discriminatoire pour des motifs tels que la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la classe, la croyance religieuse, l'affiliation politique, l'opinion, la coutume, la culture, le sexe, le genre, l'état matrimonial, l'âge, la grossesse, le handicap ou le statut économique ou social, ou le fait d'être né dans le mariage ou hors mariage", lit-on dans l'alinéa (3) de la Constitution.

Un racisme enraciné

Le Frederick Clayton Trust Act a été promulgué pour donner effet à un testament rédigé en 1918 par l'homme qui a donné son nom à la loi.

Clayton faisait alors partie de la Pioneer Column, une force constituée par Cecil Rhodes et sa British South Africa Company en 1890 dans le cadre de ses efforts pour annexer le territoire du Mashonaland, qui est devenu plus tard une partie de l'ancienne Rhodésie du Sud.

L'article 13 de la loi stipule ce qui suit : Les administrateurs mettront à la disposition du maire de Salisbury, une fois par an, et de préférence le jour appelé "Pioneers Day" ou "Commonwealth Day", une somme d'argent ne dépassant pas 100 livres sterling, soit pour organiser un pique-nique à l'intention des enfants européens et de leurs parents qui se trouvent à Salisbury ce jour-là, soit pour fournir des moyens d'agrément aux enfants européens et à leurs amis.

Cette somme sera une première charge sur les revenus du domaine de Hatcliffe".

La loi a également créé un fonds d'affectation spéciale destiné à aider les membres des colonnes de pionniers de 1890 et 1893 et leurs descendants, en particulier ceux qui ont été blessés ou invalides pendant la guerre de 1914-18.

Un rappel douloureux

Le professeur Lovemore Madhuku, homme politique zimbabwéen et expert en droit constitutionnel, estime que le gouvernement doit être plus vigilant et se pencher sur les lois de l'ère coloniale qui demeurent dans le corpus législatif sans servir à autre chose qu'à rouvrir de vieilles blessures.

"Le gouvernement ne semble pas conscient du fait qu'en vertu de notre statut, une loi ne cesse d'être en vigueur qu'après avoir été abrogée", déclare-t-il à TRT Afrika.

Douglas Mwonzora, avocat, homme politique et co-président du Comité parlementaire de la Constitution qui a représenté les partis d'opposition lors de la rédaction de la Constitution zimbabwéenne en 2013, estime que la décision du cabinet d'abroger la loi sur le trust Frederick Clayton n'est pas arrivée trop tôt.

"C'est une évolution bienvenue. Frederick Clayton voulait réserver des terres pour la récréation des enfants européens. Par enfants européens, il entendait les enfants blancs, ce qui ne s'applique pas aux enfants indiens, asiatiques et noirs. La loi est donc intrinsèquement discriminatoire", déclare-t-il.

Il exhorte le gouvernement à supprimer toutes les lois coloniales qui subsistent dans la législation, estimant qu'elles n'ont pas leur place dans le Zimbabwe d'aujourd'hui.

"Nous avons la loi Rhodes et d'autres textes législatifs portant le nom de certains des principaux colonialistes. Ils doivent être modifiés pour supprimer les clauses discriminatoires. Il n'y a aucune raison de conserver une législation coloniale. Nous devons nous moderniser ; l'époque de la discrimination fondée sur la race est révolue", déclare-t-il.

Christopher Mhike, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et expert en droit constitutionnel, invite le gouvernement à revoir les lois afin d'identifier celles qui n'ont plus lieu d'être.

"Les lois sont soit perpétuelles, soit temporaires. Le problème est que la révision des lois se fait au coup par coup, sans directives claires sur la manière dont le gouvernement sélectionne les lois à abroger à chaque phase de l'exercice de nettoyage", explique-t-il à TRT Afrika.

Mhike exhorte le gouvernement à revoir toutes les lois "toxiques" qui entravent les droits et la liberté garantis aux citoyens par la Constitution.

"Il aurait été plus progressif que le gouvernement s'attaque aux lois toxiques telles que la loi sur les secrets officiels ou les lois sur la censure qui entravent la liberté et les droits garantis par la Constitution. La loi sur les secrets officiels, par exemple, entrave l'accès à l'information et va à l'encontre du concept moderne de gouvernance ouverte et transparente."

Il reste beaucoup à faire

Dans le cadre de son programme de réforme législative, le gouvernement est également encouragé à se concentrer sur les processus administratifs visant à apporter des changements significatifs et progressifs dans la vie des gens.

"Les lois à abroger devraient être celles qui freinent le progrès national et violent les droits fondamentaux des citoyens du Zimbabwe. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour promulguer et appliquer les nouvelles lois prévues par la Constitution de 2013. La loi sur la Commission indépendante des plaintes du Zimbabwe en est un excellent exemple", précise Mhike à TRT Afrika.

L'article 2(1) de la Constitution, adoptée par le Zimbabwe en 2023, stipule que toute loi, pratique, coutume ou conduite incompatible avec celle-ci "est invalide dans la mesure de l'incompatibilité".