La mosquée de Tokyo, au Japon, et affiliée à la Présidence turque des Affaires religieuses, accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs souhaitant mieux connaître l’Islam.

À l’occasion de la "semaine des mosquées et des responsables religieux" du 1ᵉʳ au 7 octobre, l’imam de la mosquée de Tokyo, Muhammet Rifat Cinar, s’est exprimé à l'agence de presse Anadolu afin d'évoquer, entre autres sujets, les activités et l'affluence dans cette mosquée.

Cinar a fait savoir que des étudiants des principales universités du pays, telles que Waseda, Keio et Meiji, ont visité la mosquée afin de mieux connaître la civilisation islamique.

Notant que les étudiants en master et en doctorat font des recherches sur l’Islam, Cinar a déclaré que la plupart des demandes de rendez-vous pour visiter la mosquée viennent des étudiants.

Soulignant qu’il existe peu de ressources sur l'Islam parmi les publications locales, Cinar a indiqué que près de 30 ouvrages publiés par la Présidence turque des Affaires religieuses en japonais ont été distribués dans plus de 100 mosquées à travers le Japon.

"Chaque jour est une journée portes ouvertes pour la mosquée de Tokyo. Le nombre de visiteurs sans rendez-vous se situe entre 300 et 400 en semaine et s'élève à plus de mille le week-end. Je peux dire que 50 milles personnes visitent notre mosquée chaque année. Les trois quarts de ce nombre sont des Japonais", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Hashimoto, un diffuseur de télévision, a choisi de venir à la mosquée de Tokyo dans le but de présenter la civilisation islamique au peuple japonais.

Jouman, pour sa part, a déclaré qu'il avait eu l'occasion de venir à la mosquée pour la quatrième fois en raison de la proximité de son lieu de travail et qu’il trouve magnifique son architecture. Il a affirmé qu’il s’endort dans la cour en écoutant de la musique lorsqu’il fait beau.

D’autre part, "Islam", un architecte japonais devenu musulman il y a environ un an, a expliqué qu'il allait à la mosquée, située à trois minutes de chez lui, et qu'il avait appris l'appel à la prière.