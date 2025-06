Le chef du gouvernement tunisien Ahmed Hachani a annoncé mercredi le "plein" soutien de son pays à l'initiative algérienne visant à résoudre la crise au Niger .

C'est en effet ce qui ressort d'un discours prononcé par Hachani lors de l'ouverture, avec son homologue algérien, Ayman bin Abdel Rahman, des travaux de la grande commission mixte entre les deux pays, au Palais des Conférences d'Alger, selon un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien.

Évoquant le Niger Ahmed Hachani a déclaré "son plein soutien à l'initiative algérienne visant à résoudre la crise au Niger".

Le premier ministre Hachani a par ailleurs salué les résultats jugés ''positifs'' du Forum économique tuniso-algérien organisé en marge de l'accueil par l'Algérie de la 22ᵉ session du Grand Comité conjoint entre les deux pays.

Rappelons que la 21ᵉ session de la grande commission mixte des deux pays s'est tenue le 9 mars 2017 en Tunisie, et a été présidée par l'ancien chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed et l'ancien Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, et a abouti à la signature de 8 textes juridiques et programmes bilatéraux.

"Les relations fraternelles historiques qui unissent nos deux peuples frères confirment la nécessité d'accorder une grande attention aux communautés algérienne et tunisienne à différents niveaux", a déclaré Hachani, selon le même communiqué.

Lundi, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé avoir "reçu, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères de la République du Niger, une correspondance officielle constatant l'acceptation de la médiation algérienne visant à élaborer une solution politique à la crise existante dans ce pays frère".

Fin août dernier, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf a annoncé lors d’une conférence de presse une initiative visant à résoudre la crise chez le voisin méridional de son pays, le Niger, conduisant au retour à l’ordre constitutionnel après 6 mois.

L'Algérie cherche, par des démarches diplomatiques, à trouver une solution politique à la crise dans laquelle le Niger est entré après le renversement du président Mohamed Bazoum, le 26 juillet.

Dans la même journée, Hachani a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune au palais présidentiel, selon un communiqué ultérieur du gouvernement tunisien.

À cette occasion, le Premier ministre a informé le président algérien des "sincères salutations fraternelles de la part de son frère, le président Kaïs Saïed", selon le communiqué.

Mardi, Ahmed Hachani est arrivé en Algérie à la tête d'une délégation ministérielle de haut rang, pour sa première visite à l'étranger depuis sa nomination à ce poste début août dernier.