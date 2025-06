"C'est aussi triste qu'insultant d'être née dans un pays qui ne veut pas de nous", a déclaré la basketteuse française Salimata Sylla, qui porte le hijab, fustigeant l'interdiction du port du voile par son pays pour ses joueuses qui participeront aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

La France a emprunté la voie de la séparation entre la religion et l’État avec la loi sur la laïcité de 1905 et a interdit le port de signes religieux tels que '' le voile et les colliers avec une grande croix '' par les employés des établissements publics sous prétexte de la '' neutralité ''.

Depuis 2014, la même interdiction est en vigueur pour les élèves dans les écoles publiques, à l’exception des étudiants à l'université.

Ces dernières années, cette interdiction a commencé à s'appliquer aux athlètes, ce qui a suscité une polémique. Si certains veulent empêcher le port de signes religieux lors des compétitions sportives, d'autres estiment que cette interdiction privera les femmes musulmanes, notamment des activités sportives.

Lire aussi :

France: Le "hijab" banni du football féminin

Gérald Darmanin s'oppose au port du voile lors des matchs de football

La basketteuse française Salimata Sylla (26 ans), surnommée '' Sally '', interdite de participation aux compétitions officielles dans son pays depuis janvier dernier en raison de son voile, fait également partie de celles qui ont élevé la voix contre cette interdiction.

Sylla a déclaré dans une interview à l'agence de presse Anadolu qu'elle avait commencé à jouer au basket à l'âge de 11 ans.

Elle a expliqué qu'elle n'était "pas très surprise" par l'annonce par la ministre des Sports de l'interdiction du port du hijab pour les athlètes françaises participant aux Jeux olympiques, indiquant que les sportives voilées ne pouvaient pas jouer à tous les niveaux de la compétition.

"Depuis le début, on ne voulait pas de nous", a déclaré Sylla, déplorant la déclaration de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

"C'est peut-être un événement que nous ne reverrons plus jamais en France. Les Jeux Olympiques sont l'événement sportif le plus attendu au monde", a-t-elle conclu.