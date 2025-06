Par Abdulwasiu Hassan

Les chiffres, aussi crus soient-ils, représentent souvent une histoire plus honnêtement que les mots. Alors que le Nigeria lutte pour étendre la portée de l’éducation de base universelle, la force de sa détermination réside dans l’insécurité engendrée par les faits dont il dispose.

Le Nigeria a besoin d'au moins 20 000 écoles pour pouvoir accueillir les enfants qui n'ont pas eu accès à l'éducation formelle.

Cela représente un chiffre ahurissant de 907 769 salles de classe pour garantir que ces enfants ne restent pas analphabètes, selon le chef de la Commission nigériane pour l'éducation de base universelle, le Dr Hamid Bobboyi.

Les données citées par le Dr Bobboyi n'incluent pas le principal problème : le nombre d'enfants nigérians actuellement non scolarisés. Un rapport de l'UNESCO publié en 2022 évaluait ce chiffre à environ 20 millions d'enfants.

Le nombre d'enfants non scolarisés a souvent été décrit comme alarmant par les responsables et les experts, même si le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants.

À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, un événement commémorant l'anniversaire de l'adoption de la « Recommandation Organisation internationale du travail/UNESCO de 1966 sur la condition des enseignants », les défis pour la communauté enseignante de ce pays d'Afrique de l'Ouest ne pourraient être plus imposants.

De mal en pis

La dernière estimation nationale officielle du nombre d'enfants non scolarisés au Nigeria était d'environ 10 millions il y a plus de dix ans.

Le consensus est que la situation s'est aggravée ces dernières années en raison de l'augmentation de la population et de l'insécurité dans certaines régions du pays.

Les experts affirment que la seule solution consiste à renforcer les établissements d'enseignement et les enseignants pour répondre à l'augmentation du nombre d'enfants non scolarisés.

L'éducation pour tous

En 2004, le gouvernement fédéral a promulgué la loi sur l'éducation de base universelle, garantissant une éducation universelle gratuite et obligatoire pour chaque enfant ayant atteint l'âge stipulé pour l'école primaire et secondaire de premier cycle.

Le plan du gouvernement visait, pour commencer, à parvenir à l'éducation universelle jusqu'au premier cycle du secondaire.

La loi prévoyait même des sanctions, allant d'amendes à des peines de prison, si les parents violaient ces dispositions.

La législation a été soutenue par la création de la Commission pour l'éducation de base universelle, qui reçoit une allocation de 2 % du Fonds consolidé des revenus du Nigeria.

Cet argent est utilisé pour financer des projets d'éducation de base dans les 36 États du pays, à condition que chaque État fournisse une part des ressources.

En 2022, de nombreux États ont des milliards de naira bloqués auprès de la commission, certains n'ayant pas encore versé leur contribution. Le statu quo prive ces États de la possibilité de réduire le nombre d’enfants non scolarisés.

Selon certains analystes, même si ces États peuvent accéder à l'argent et dépenser chaque centime pour l'éducation primaire, le défi de fournir une éducation de base universelle ne peut être écarté.

"Le problème s'est accumulé sur une longue période et est désormais énorme. Même si le gouvernement veut sérieusement le résoudre, vous verrez que le résultat est minime. À tel point qu'il est à peine perceptible", Danlami Bala Gwammaja, directeur de planification académique au Collège Aminu Kano d'études juridiques et islamiques, raconte TRT Afrika.

Mise en vigueur

L'un des problèmes soulignés par les experts concernant la loi sur l'éducation de base universelle est la nécessité d'une explication complète de la manière dont les sanctions seront appliquées à ceux qui enfreignent la loi.

"De 2004 à ce jour, je n'ai entendu parler d'aucun parent poursuivi en justice ou pénalisé pour n'avoir pas envoyé un enfant à l'école", déclare le Dr Dalhatu Jumare de l'Université Ahmadu Bello de Zaria.

Il a également déclaré que la loi reste muette sur de nombreux éléments liés à la manière dont les sanctions peuvent être appliquées à ceux qui enfreignent les dispositions.

"Est-ce que c'est le parent qui va se dénoncer pour ne pas avoir envoyé son enfant à l'école, ou la communauté va-t-elle dénoncer le parent ? Est-ce qu'il incombe aux enseignants de le faire, ou les enfants devront-ils dénoncer leurs parents pour ne pas les avoir envoyés à l'école ?" dit le Dr Jumaré.

Un autre problème signalé par les experts concerne la responsabilité des différents niveaux de gouvernement vis-à-vis de la mise en œuvre des décisions politiques.

"Il existe un déficit de mise en œuvre qui est propre aux Africains, et au Nigéria en particulier. En matière de mise en œuvre, cette attitude nonchalante consistant à ne pas mettre en œuvre les politiques à la lettre affecte également les résultats", a déclaré le Dr Jumare à TRT Afrika.

L'état d'esprit des parents

Selon les analystes, les parents peu instruits ou qui n’ont pas encore bénéficié directement de l’enseignement primaire qu’ils ont reçu ont tendance à accorder peu d’importance à l’inscription de leur pupille à l’école.

"La plupart des habitants des zones rurales sont pauvres et dépendent de leurs enfants pour une partie de leurs revenus, car ils les envoient vendre, en particulier les filles", explique Danlami.

Un programme de transferts monétaires conditionnels liés à la scolarisation des filles a été lancé il y a une dizaine d’années dans certains États comme Kano, dans le nord du Nigeria, pour mettre fin à la pratique qui consiste à retirer les enfants de l’école avec peu d’impact.

Avec l'augmentation du coût de la vie et le taux de pauvreté élevé, les analystes estiment qu'il deviendra de plus en plus difficile pour les parents de financer leurs études.

L'issue

Selon une école de pensée, le gouvernement fédéral doit prendre le taureau par les cornes pour assurer la pleine mise en œuvre de l’enseignement primaire universel.

Les experts estiment qu'un recrutement et une formation accrus des enseignants ainsi qu'une amélioration de leurs conditions et installations de travail sont essentiels pour résoudre le problème de l'éducation.

"Si le gouvernement peut assumer le fardeau d'indemniser les propriétaires dont les bâtiments doivent céder la place aux routes, il n'a aucune excuse pour ne pas faire de même là où les écoles sont nécessaires, ou là où les écoles ont besoin d'être agrandies", déclare le Dr Jumare.

Les experts estiment également que les parents et les autres citoyens doivent soutenir les efforts du gouvernement en fournissant des commentaires sur la mise en œuvre de l'enseignement primaire gratuit et en signalant les violations de la loi pertinente.