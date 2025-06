Selon la presse vietnamienne qui reprend elle-même des chiffres relayés par le gouvernement, au moins 800 comptes auteurs de ''fausses" publications ou de publications jugées ''hostiles'' à l'État ont été supprimées dans tout le pays en l'espace d'un mois.

Sur le sujet, le journal étatique Thanh Nien, citant des données du ministère de l'Information et de la Communication, précise que ''quelque 380 vidéos sur YouTube, 364 articles sur Facebook et 33 liens sur TikTok ont été bloqués ou effacés entre mi-août et mi-septembre'' .

Et selon le gouvernement vietnamien, ces publications mettaient en avant "du contenu faux et négatif (...) contre le parti, l'État, les organisations et les individus (...) et diffamatoires envers les dirigeants".

Jeudi, ministère de l'Information et la Communication a rendu les conclusions de son enquête visant TikTok, soupçonné de diffuser du "contenu toxique" à ses 50 millions d'utilisateurs estimés au Vietnam.

"La procédure de censure du contenu de TikTok n'a pas été efficace, et a laissé passer du contenu qui viole les lois vietnamiennes", ont indiqué les autorités dans un communiqué en ligne.

En effet les procédure au Vietnam ont préconisé d'interdire l'accès des mineurs au réseau chinois

TikTok, Meta, la maison mère de Facebook et Google, n'ont pas répondu aux sollicitations de l'Agence France Presse pour une réaction.