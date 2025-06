Ali Khalid ne compte plus les corps qu'il a enterrés – des inconnus dont il ne se souvient plus des noms et des visages, mais avec lesquels ses émotions restent liées.

"En Islam, quand quelqu'un meurt, c'est une responsabilité sociétale de s'assurer que cette personne reçoive un enterrement digne de ce nom", a déclaré à TRT Afrika un habitant de Nairobi. "C'est navrant d'imaginer qu'un compatriote musulman puisse rester dans une morgue près de chez moi pendant des jours ou des mois, sans personne pour honorer cette personne."

Ali est une exception dans un milieu culturellement sensible où même parler de la mort pourrait laisser les gens se tortiller.

Il opère par l'intermédiaire de la mosquée Jamia locale à Nairobi, collaborant avec un petit groupe de personnes pour rechercher des informations sur les corps musulmans non réclamés gisant dans les morgues de la capitale.

Depuis le début de sa mission, Ali a inhumé des dizaines de personnes qui, autrement, se seraient vu refuser un brin de dignité dans la mort.

Les morgues se remplissent

En septembre, le comté de Nairobi a publié un avis public exhortant les gens à venir identifier leurs proches s'ils ont disparu. Selon le communiqué, 200 corps non réclamés se sont entassés dans les morgues publiques en un peu plus d'un mois, ne laissant aux autorités d'autre choix que de s'en débarrasser après un certain délai.

L'hôpital Kenyatta, le plus grand établissement gouvernemental de soins médicaux du pays, avait publié un avis similaire le mois précédent, accordant un délai de grâce de sept jours avant de se débarrasser des 233 corps gisant dans la morgue depuis plus de trois mois.

"Nous avons des contacts dans les différents hôpitaux et même dans les morgues. S'ils rencontrent un musulman décédé et qu'aucun proche n'est venu réclamer le corps, ils nous contactent. Nous intervenons alors", explique Ali.

"Nous essayons d'identifier les proches de la personne si nous le pouvons. Dans le cas contraire, nous nous occupons de l'enterrement via le Waqf de la mosquée Jamia."

Portée limitée

Aussi réconfortant qu'il soit d'entendre parler des services d'Ali et de ses collègues, ils s'adressent à un infime pourcentage de la population.

Le Kenya compte moins de 20 % de musulmans et Ali affirme qu'il propose des services funéraires uniquement à ceux qui pratiquent sa foi. Comme il n'a aucune idée de la procédure à suivre pour les enterrements de non-musulmans, la peur des répercussions juridiques l'empêche de s'aventurer au-delà de ce avec quoi il est à l'aise.

Steven, un fervent catholique, explique à TRT Afrika que la situation est plus compliquée pour les chrétiens.

« Vous voyez, les chrétiens sont divisés en différentes confessions, chacune avec ses procédures et ses rituels », dit-il. "En outre, la plupart des églises ont des adhésions et des enregistrements, ce qui s'avère pratique lorsqu'elles offrent des services comme le mariage, le baptême ou les rituels funéraires. Alors, comment l'église peut-elle prendre le corps d'une personne inconnue et l'enterrer ?"

Problème récurrent

Depuis de nombreuses années, les corps non réclamés s’entassant dans les morgues publiques constituent un défi administratif.

En février dernier, le conseil municipal de Nairobi a obtenu une ordonnance du tribunal l'autorisant à enterrer 250 corps non réclamés. Plusieurs hôpitaux du pays ont renoncé à un préavis d'une semaine avant de disposer des corps dans leurs morgues.

"Parfois, nous localisons les familles, pour découvrir ensuite qu'elles n'ont pas les moyens de régler leurs factures d'hôpital et de dépenser pour les enterrements. Nous organisons ensuite parfois des collectes de fonds, soit via les réseaux sociaux, soit dans les mosquées", explique Ali.

La plupart des corps non identifiés non réclamés dans les morgues sont ceux de victimes de délits de fuite ou de personnes décédées subitement.

Selon le conseil du comté de Nairobi, le suicide, l'électrocution, la noyade, les coups de feu et le meurtre font partie des autres causes courantes de décès.

"Les modes de vie ont changé et certaines personnes vivent en ville sans contact avec leur famille. Alors, quand quelque chose leur arrive, personne ne le sait", explique Ali.

Il pense que le gouvernement pourrait élaborer un meilleur plan pour se débarrasser de ces corps non réclamés.

"La loi sur la santé prévoit des fosses communes pour l'élimination des corps non réclamés, ce qui est indigne. Vous trouvez des corps d'hommes et de femmes entassés comme des bûches jetées dans un immense trou sans soin", explique Ali. "Ce n'est pas une façon humaine de saluer quelqu'un."

Si différents tribunaux approuvent les demandes d’élimination des corps en cours, cela portera à 500 le nombre total de ces enterrements rien qu’en 2023.