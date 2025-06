Par Muzhiga Kankinda

L’Afrique a une histoire audio riche et diversifiée avec des sujets couvrant des siècles à travers les cultures. Dans ce contexte, l’audio fait référence à toute forme de production, de transmission et de réception sonore.

Ceux-ci incluent, sans toutefois s'y limiter, la musique, la parole, la radio, les enregistrements et les podcasts. De manière générale, l'audio joue un rôle essentiel dans les expressions sociales, politiques, religieuses et artistiques des Africains.

Cela favorise également leurs interactions avec d’autres régions et continents. La première forme d’audio en Afrique est la tradition orale. Cela implique la transmission de connaissances, d’histoires et de valeurs par la parole.

Aujourd’hui, bien que rare, la tradition orale est pratiquée dans de nombreuses régions d’Afrique, notamment au sein des communautés autochtones et rurales.

Cela comprend des proverbes, des mythes, des légendes, des poèmes, des chansons, des énigmes et des anecdotes, parfois accompagnés d'instruments de musique comme des tambours, des flûtes, des cors ou des harpes.

La musique est une autre forme d'audio en Afrique. Elle fait partie intégrante de la culture et de l’identité africaines car il reflète la diversité ethnique, linguistique, géographique et historique du continent.

En Afrique, la musique remplit diverses fonctions, notamment le divertissement, la communication, l’éducation, les rituels, la guérison et même la résistance.

La radio, une forme d'audio relativement récente en Afrique, a émergé au début du XXe siècle avec l'aide du colonialisme et de la modernisation, servant également à diverses fins, notamment l'éducation, la propagande, l'information, le divertissement et l'activisme.

En outre, le média sert de plate-forme pour promouvoir la diversité culturelle et l'unité entre les Africains.

Cependant, la radio en tant que média a également été confrontée à divers défis au fil des années, notamment la censure et la concurrence.

Contenu à la demande

D’un autre côté, l’émergence de formats de contenu numérique menace l’existence des médias traditionnels grand public comme la radio.

L’une de ces nouvelles formes de média est le podcasting. Les podcasts sont des fichiers audio numériques téléchargés ou diffusés en ligne.

La popularité de ce média de contenu à la demande a augmenté ces dernières années. Cela est principalement dû au fait que le public peut facilement accéder et partager des histoires, des opinions, des actualités et d’autres informations.

L’histoire de l’industrie audio africaine implique la production sonore, la réception, la créativité humaine et l’expression.

En effet, l'audio africain a été façonné et a été façonné par les réalités sociales, culturelles, politiques et économiques des Africains.

Il contribue à l’histoire mondiale du son et de la culture. Aujourd’hui, il est ravi que les Africains reconnaissent l’industrie audio africaine et ses créateurs pour leurs efforts à travers divers mouvements.

Ces mouvements incluent l’Association des podcasteurs et artistes vocaux africains (APVA), créatrice des plus grands et probablement des seuls prix centrés sur l’audio en Afrique, à savoir les African Podcasters and Voice Awards, en abrégé APVA.

Les African Podcast and Voice Awards (APVA) sont un événement annuel célébrant les meilleurs créateurs de contenu audio africains et leur impact en Afrique et au-delà.

Les prix soutiennent différents types de créatifs audio africains, des podcasteurs et producteurs audio aux artistes vocaux et artistes de création parlée d'Afrique et de la diaspora, pour présenter leur travail à un public plus large et recevoir des distinctions pour cela.

Il est important de noter que les prix APVA arrivent à point nommé, à une époque de popularité croissante des podcasts.

Ils arrivent également à temps car ils peuvent désormais donner de la pertinence à la contribution des créatifs audio en Afrique pour relever les défis de l'audio dans l'industrie.

De plus, les créateurs et les conteurs ont désormais l’opportunité, ou plutôt une énorme responsabilité, de créer un contenu non seulement pertinent et engageant, mais qui met également en valeur la diversité, la créativité et l’excellence du contenu audio africain.

D’un autre côté, le sens de la communauté de l’APVA permet aux créatifs de réseauter, de collaborer et d’apprendre les uns des autres en tant que professionnels et passionnés de l’audio.

Ils constituent également des moyens innovants d’autonomiser, de motiver, de soutenir et de renforcer l’influence des créateurs audio et des conteurs dans le vaste écosystème médiatique africain.

Cela leur a permis de surmonter facilement les obstacles de l’industrie audio en Afrique.

Jusqu’à présent, l’Association APVA a fait preuve d’un immense engagement en faveur de la sensibilisation et de l’appréciation de la valeur et du potentiel de l’audio en tant que moyen de narration, d’éducation, de divertissement et de changement social en Afrique.

Par exemple, les stratégies de l'Association visant à créer des communautés de réseautage et d'apprentissage ont rassemblé les créatifs africains dans un seul espace de collaboration et de dialogues approfondis qui fournissent des données pour l'amélioration et l'action dans l'industrie audio.

Plus que de simples distinctions

Un exemple de tels espaces sont les espaces Twitter de l’APVA et les soirées de remise des prix qui rassemblent de nombreux conteurs dans une même pièce pour partager leurs connaissances et leurs points de vue sur la production audio.

Par exemple, les APVA Awards 2023, sous le thème « Voix du futur », ont réuni des créatifs audio de Zambie, du Kenya et du Nigeria pour des dialogues chevronnés sur le pouvoir de la narration audio, de la collaboration, de l'image de marque et de la croissance.

De plus, l’idée de décerner des prix audio annuels prestigieux devrait renforcer la confiance des créatifs et les motiver à travailler encore plus dur.

Il y a déjà eu des améliorations. Par exemple, jusqu'à 2 320 podcasteurs, artistes vocaux et artistes de création orale ont été nominés pour les APVA 2023 Awards.

De plus, l'élément de vote des prix donne aux créateurs un sentiment de responsabilité et d'attention envers leur public pour créer un contenu pertinent et engageant et s'efforcer d'acquérir de meilleures installations.

La preuve en est le contenu impressionnant que les podcasteurs, poètes et artistes vocaux africains créent à travers le contenu et au-delà, depuis Life with Lebang Podcast, qui a émergé comme podcast de l'année, jusqu'à Mothers by Grace, Africana Woman, Ce podcast Zed, The Tech Talk Afrika et bien d'autres.

L'événement APVA Awards ne consiste pas seulement à recevoir des récompenses pour la créativité. Cela propulse également l'industrie créative africaine vers de grands sommets, à l'instar des médias traditionnels comme la télévision et le cinéma.

Il permet aux professionnels d’amplifier les voix et les histoires de chacun et de les partager avec le reste du monde.

C'est un foyer où les débutants et les vétérans peuvent se soutenir mutuellement. Et c’est un catalyseur qui suscite l’innovation et la transformation dans l’industrie audio en Afrique.

L'auteur, Muzhinga Kankinda, est un créateur de contenu zambien et co-auteur de The Economic Case of Investing in Podcasters and Voice Artists.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.