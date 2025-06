Le Nigeria a intercepté une quantité "stupéfiante" de tomates périmées en provenance d'Espagne.

La saisie a été effectuée dans le port de Lagos, et les de tomates concentrées se trouvaient dans des conteneurs faussement déclarés comme étant des "coquilles d'amandes", a déclaré le contrôleur général par intérim du service des douanes nigérian, Bashir Adewale Adeniyi.

Nous avons réussi à intercepter et à détenir 20 conteneurs remplis de concentré de tomate périmé, un événement sans précédent depuis la création de ce commandement", a-t-il déclaré à la presse hier vendredi.

Le chef du service des douanes nigérian a qualifié la saisie de "remarquable" et de "jalon historique" dans l'histoire de l'agence.

La saisie a été effectuée il y a près de deux mois, mais les responsables ne l'ont révélée que vendredi, alors qu'ils faisaient le point sur les opérations douanières de ces dernières semaines.

La radio-télévision publique du pays, Voice of Nigeria, rapporte que les de tomates concentrées périmées ont été importées d'Espagne, et le patron des douanes a précisé que chaque conteneur contenait 80 barils de tomate concentrée.

Bashir Adewale Adeniyi a ajouté que les articles étaient "considérés comme dangereux pour la consommation humaine" et que la saisie était le résultat de la vigilance des agents dans le port.

L'audace des contrebandiers pour tenter d'introduire ce produit dangereux sur le marché nigérian est à la fois choquante et décourageante", a-t-il commenté.Un suspect a été arrêté, mais libéré sous caution, a précisé le fonctionnaire nigérian.

Dans d'autres affaires, les douanes nigérianes ont déclaré que leurs agents avaient saisi plus de 10 000 sacs de 50 kg de riz introduits en contrebande dans le pays au cours de diverses opérations dans les États de Lagos et d'Ogun. Ils ont également intercepté de grandes quantités de drogues illicites et d'autres produits interdits.