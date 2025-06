"Nous poursuivrons résolument notre stratégie d'éradication du terrorisme à sa source, et nous tiendrons le PKK, FETO et Daech pour responsables de chaque goutte de sang qu'ils versent", a déclaré Erdogan lors du 4e congrès extraordinaire du Parti de la justice et du développement (AK) dans la capitale Ankara, samedi.

Récemment, la Turquie a mené des frappes aériennes dans le nord de la Syrie et en Irak pour éliminer les attaques terroristes contre le peuple turc et les forces de sécurité en "neutralisant" le PKK/YPG et d'autres éléments terroristes afin d'assurer la sécurité aux frontières, conformément au droit à la légitime défense prévu à l'article 51 de la Charte des Nations unies.

Nouvelle constitution civile

Erdogan a réitéré sa promesse d'introduire une nouvelle constitution civile pour le pays.

"Nous apporterons à notre pays une constitution civile, libérale et inclusive qui ancrera la République sur une véritable démocratie", a-t-il déclaré.

Erdogan a plaidé à plusieurs reprises en faveur de l'élaboration d'une nouvelle constitution sous un régime civil.

La constitution actuelle a été introduite après un coup d'État militaire en 1980.

Cicatriser les plaies

Le président a également réaffirmé sa détermination à cicatriser les plaies des victimes des deux tremblements de terre qui ont frappé la région sud du pays le 6 février et fait plus de 50 000 morts.

"Nous ne reconstruirons pas seulement nos villes détruites par les tremblements de terre, mais nous reconstruirons et relancerons également tous les établissements menacés par les tremblements de terre", a-t-il affirmé.

La Turquie prévoit de construire suffisamment de bâtiments en un an pour répondre aux besoins des victimes des tremblements de terre. Erdogan avait précédemment promis que 319 000 habitations seraient construites la première année et 650 000 au total.