Une société organisatrice d'événements nigériane a menacé de poursuivre le musicien Davido pour ne pas s'être produit lors d'un concert à Warri, dans le sud du Nigeria, vendredi dernier.

Brownhill Events affirme que Davido avait été payé à l'avance pour le concert dans l'État du Delta, mais qu'il n'a pas honoré sa part du contrat.

Davido aurait empoché 94 000 dollars pour le concert qu'il a snobé. Brownhill Events a également déclaré que l'hébergement et le voyage de la star de 30 ans avaient été organisés.

"Le fait que Davido n'ait pas participé au concert, bien qu'il ait été payé en intégralité et que des moyens logistiques aient été mis en place pour garantir sa présence, est tout à fait regrettable", a déclaré Victor Wokocha, directeur de projet de Brownhill Events, dans un communiqué publié dimanche.

Davido aurait reçu le paiement en avril, dont 18 000 dollars pour un avion affrété.

Promesses de rattrapage

Le musicien avait prévu deux concerts à quelques heures d'intervalle. Le 6 octobre, il était programmé pour le concert de Warri, et le 7 octobre, il devait être la tête d'affiche d'un concert en Nouvelle-Zélande. Le concert en Nouvelle-Zélande s'est déroulé sans interruption.

Davido explique qu'il avait prévenu les organisateurs du concert de Warri qu'il ne serait pas disponible pour le concert du 6 octobre, mais qu'ils "ont continué à promouvoir le concert en utilisant mon nom, et c'est une vraie honte".

L'artiste a déclaré qu'il se rattraperait auprès de ses fans à Warri d'une manière "plus appropriée, plus grande et meilleure".

Il n'a pas révélé dans sa déclaration quand il avait l'intention de se produire à Warri. Brownhill Events n'a pas immédiatement réagi à l'offre de Davido.

Davido, de son vrai nom David Adeleke, est un musicien professionnel d'afrobeats originaire du Nigeria.

