Les garde-côtes turcs ont déclaré dimanche avoir secouru 57 migrants clandestins en mer Égée après que les autorités grecques les aient repoussés dans les eaux territoriales turques.

Les unités de garde-côtes ont sauvé 35 migrants irréguliers d'un bateau en caoutchouc au large du district de Bodrum de la province de Mugla, tandis que 22 autres ont été secourus au large du district de Datca de la province, ont indiqué les garde-côtes turcs dans un communiqué.

Les migrants ont ensuite été transportés au département provincial des migrations.

La Turquie et les groupes de défense des droits de l'homme ont condamné à plusieurs reprises la pratique illégale de la Grèce consistant à repousser les demandeurs d'asile, affirmant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international en mettant en danger la vie des migrants vulnérables, y compris les femmes et les enfants.