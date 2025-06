Les terres connues sous le nom de Palestine faisaient partie de l’Empire ottoman il y a un peu plus d’un siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que l’empire vacillait – et s’effondrait, pour finalement céder la place à la République de Turquie – la Grande-Bretagne s’en empara.

En 1917, la Grande-Bretagne, dans une lettre d’Arthur James Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, à Lionel Walter Rothschild, déclarait son soutien à un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, ouvrant ainsi la voie à Israël.

La Déclaration Balfour, pour ce qu'elle vaut, exige également la protection des Arabes, affirmant que « rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes », mais elle ne mentionne pas leurs droits politiques ou nationaux.

Lire aussi : Erdogan : “Le monde islamique devrait être uni contre les attaques d'Israël en Palestine”

Au début du mandat britannique sur la Palestine, la population juive représentait neuf pour cent. Avec l’immigration des Juifs européens bénéficiant de l’allocation britannique, ce pourcentage s’est élevé à près de 27 % de la population totale entre 1922 et 1935.

La création d'Israël

L’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale est devenu l’une des principales raisons pour lesquelles les Juifs, massacrés en Europe dans les années 1940 sous le régime nazi, ont entrepris une migration massive vers la Palestine. Cela s’est produit malgré le fait qu’en 1939 un livre blanc du gouvernement britannique avait tenté de limiter la migration annuelle vers la Palestine à 10 000 personnes, sauf situations d’urgence.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant à la partition de la Palestine entre Arabes et Juifs le 29 novembre 1947. Cela a conduit à la création d'Israël.

Le New York Times écrivait à l'époque : « Le départ des délégués arabes a été considéré comme une indication claire que les Arabes palestiniens n'auraient rien à voir avec la décision de l'Assemblée. »

Le ministère israélien des Affaires étrangères note que « Le 14 mai 1948, jour de l'expiration du mandat britannique sur la Palestine, le Conseil du peuple juif s'est réuni au Musée de Tel Aviv et a approuvé la déclaration relative à la création de l'État de Israël. Le nouvel État a été reconnu cette nuit-là par les États-Unis et trois jours plus tard par l'URSS.

La guerre de 1948

La création d'Israël a conduit à une véritable guerre entre Israël et les États arabes voisins. Israël en est sorti victorieux, se retrouvant avec plus de terres que ce que prévoyait initialement l'ONU.

Les Palestiniens l'appellent « al Naqba », ce qui signifie « la catastrophe », car la victoire d'Israël a entraîné le déplacement massif de quelque 700 000 membres de la communauté palestinienne.

Lire aussi : L'Union africaine invite les Palestiniens et les Israéliens à la table des négociations

Entre 1949 et les années 1960, près d’un million de réfugiés et d’immigrants juifs ainsi que 250 000 survivants de l’Holocauste ont immigré en Israël, rapporte la BBC.

La formation de l'OLP

En 1959, Yasser Arafat et ses amis fondèrent le Fatah, un groupe de résistance palestinienne, au Koweït, pour résister à l'occupation israélienne.

En 1964, Arafat et d’autres dirigeants palestiniens décidèrent d’unir leurs forces pour créer l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) afin d’établir une résistance unifiée contre Israël.

La guerre israélo-arabe

En 1967, la guerre des Six Jours éclate entre Israël, l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Israël a gagné et conquis Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, le plateau du Golan et le Sinaï.

Peter R. Mansoor, de l'Institut Hoover, notait que « bien que les hauteurs du Golan et une grande partie de la Cisjordanie restent sous contrôle israélien, Israël a restitué la péninsule du Sinaï à l'Égypte dans le cadre des accords de Camp David en 1978 et a volontairement abandonné les colonies israéliennes. à Gaza en 2005. »

La guerre de 1973

En 1973, il y eut à nouveau une autre guerre, la guerre israélo-arabe d’octobre. L’Égypte et la Syrie se sont battues contre Israël lors de la fête religieuse de Yom Kippour (le 6 octobre de la même année). Les deux parties ont cherché à parvenir à un accord de cessez-le-feu à la fin du mois, et les États-Unis sont intervenus pour contribuer aux négociations.

Le discours du « rameau d'olivier » de Yasser Arafat à l'ONU

Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 novembre 1974, Yasser Arafat, alors dirigeant de l'OLP, rejetait l'étiquette de « terroriste » (« autrement le peuple américain, dans sa lutte pour se libérer des colonialistes britanniques, aurait été des terroristes ; la résistance européenne contre les nazis seraient du terrorisme »).

Arafat a appelé à cette occasion l'ONU à contribuer à faciliter le processus de paix au Moyen-Orient : « Aujourd'hui, je viens avec un rameau d'olivier dans une main et le fusil d'un combattant de la liberté dans l'autre. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Je le répète, ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main.

La première Intifada

La Première Intifada (soulèvement palestinien) a commencé à la suite de ce que les Israéliens appellent un accident et les Palestiniens une provocation : le 8 décembre 1987.

En effet un colon israélien identifié comme Herzel Boukiza a percuté avec son véhicule des travailleurs palestiniens rentrant chez eux par le point de contrôle d'Erez/Beit Hanoun entre Israel et Gaza. Quatre travailleurs de Jabalya et Maghazi à Gaza ont été tués dans l'attaque terroriste. Des protestations et des violences ont éclaté . Elles prendront fin après la signature de « l'Accord d'Oslo ».

Lire aussi : Israël et Gaza en guerre après une offensive surprise du Hamas

Zack Beauchamp, écrivant pour Vox, note : "La première Intifada était une série largement spontanée de manifestations palestiniennes, d'actions non-violentes comme des boycotts massifs et des Palestiniens refusant de travailler en Israël."

"Elle consistait aussi en des attaques utilisant des pierres, des cocktails Molotov et parfois des armes à feu contre des Israéliens. ".

Selon l'Institut pour la compréhension du Moyen-Orient (IMEU), se basant sur des chiffres du Centre d'information israélien sur les droits de l'homme dans les territoires occupés, « au début de la première Intifada en décembre 1987 et jusqu'à la signature des accords d'Oslo en 1987, en 1993, environ 150 Israéliens sont tués par des Palestiniens, dont une centaine de civils, tandis que les forces israéliennes ont tué plus de 1000 Palestiniens.

Accords d'Oslo

En octobre 1991, l’Espagne a accueilli à Madrid une conférence de paix co-organisée par les États-Unis et l’URSS. Elle a réuni des représentants d'Israël, du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de la Palestine. Les pourparlers se sont poursuivis à Washington et à Moscou en 1992.

Comme le note le Département d'État américain : « Pourtant, en 1993, les pourparlers de Washington étaient dans l'impasse et ont été dépassés par des négociations secrètes israélo-palestiniennes et israélo-jordaniennes, qui ont abouti à la Déclaration de principes israélo-palestinienne (la soi-disant « Accord d'Oslo »). ) de septembre 1993 et le traité de paix israélo-jordanien d'octobre 1994."

Lire aussi : Israël: Plusieurs compagnies aériennes annulent leurs vols sur fond de tensions

En 1993, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, ont signé la Déclaration d’Oslo. L’année suivante, Arafat a créé l’Autorité nationale palestinienne grâce au retrait d’Israël de la majeure partie de Gaza et de la ville de Jéricho en Cisjordanie.

En 1994, la Jordanie et Israël ont signé un traité de paix en octobre, tandis qu'en décembre Rabin, Arafat et le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Peres sont devenus co-lauréats du prix Nobel de la paix.

Assassinat de Rabin

Yitzhak Rabin a ensuite été tué, en 1995, par un extrémiste israélien, ce qui a conduit Peres à devenir Premier ministre.

Commentant le livre de Dan Ephron dans le New Yorker, Dexter Filkins écrit : « À mesure que le processus d'Oslo prenait de l'ampleur, [le futur assassin de Rabin, Yigal] Amir devenait de plus en plus convaincu que Rabin trahissait les Israéliens et, en particulier, les colons ; les territoires occupés pour dénoncer les accords et a même tenté de créer sa propre milice.

La deuxième Intifada

La deuxième Intifada a eu lieu entre 2000 et 2005 et a été plus violente que la première. Les pourparlers de paix ont échoué et Israéliens et Palestiniens se méfient les uns des autres.

Lire aussi : Pourquoi le Mossad n'a-t-il pas pu anticiper l'attaque du Hamas contre Israël ?

Zack Beauchamp, écrivant pour Vox, ajoute qu'à la fin de la Seconde Intifada, « l'argument traditionnel du camp israélien de la paix, selon lequel Israël serait finalement récompensé pour avoir échangé des terres contre la paix, est devenu nettement moins populaire. Le processus s'est développé, compliquant les efforts futurs pour parvenir à un accord à deux États.

IMEU cite l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem qui a calculé qu'entre octobre 2000 et le début de l'Opération Plomb Durci en décembre 2008,

4 878 Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes, tandis que les Palestiniens ont tué quelque 1 063 Israéliens.

Concessions américaines à Israel

En septembre 2016, les États-Unis ont signé un plan d’aide militaire à Israël sur 10 ans pour un montant total de 38 milliards de dollars. Selon Reuters, il s’agit du plus important accord de ce type dans l’histoire des États-Unis.

En 2017, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël au grand désarroi des Palestiniens et de leurs partisans. Il a ordonné que l’ambassade des États-Unis soit déplacée de Tel-Aviv.

Lire aussi : L'ayatollah Khamenei dément que l'Iran soit derrière l'attaque du Hamas en Israël

En mars 2018, Trump a tweeté : « Après 52 ans, il est temps pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui revêt une importance stratégique et sécuritaire cruciale pour l'État d'Israël et la stabilité régionale ! » Alors que la Turquie et la communauté internationale condamnaient cela, Israël a continué à construire davantage de colonies illégales sur les terres occupées et en a donné le nom à Trump.

L'accord du siècle de Trump

Le conflit israélo-palestinien s'est poursuivi tout au long de l'année 2018. En 2019, plusieurs élections ont eu lieu en Israël qui n'ont produit aucun vainqueur clair entre le président sortant Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, ce qui a conduit à une troisième élection en mars 2020.

Entre-temps, le président américain Donald Trump a reçu Netanyahu et Gantz à la Maison Blanche avant de dévoiler son plan de paix pour le Moyen-Orient. Le plan a été catégoriquement rejeté par la Palestine, la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

L’« Accord du siècle », comme l’appelle Trump, est considéré comme peu judicieux et équivaut essentiellement à un abandon des droits des Palestiniens en échange d’une aide financière, et tue effectivement la solution à deux États.