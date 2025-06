La Chine a rejeté, ce lundi, les appels à condamner la Palestine suite aux affrontements en cours avec Israël, soulignant que la seule issue du conflit est la solution à deux États.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré à la presse que "Pékin défend toujours la justice et l'équité. C'est un ami à la fois de la Palestine et d'Israël et espère sincèrement que les deux parties pourront coexister pacifiquement".

Selon le journal chinois '' Global Times '', les déclarations de Mao interviennent en réponse à certains appels faisant pression sur la Chine pour qu'elle condamne la Palestine, notamment celui du leader de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, qui a appelé la Chine à condamner les attaques du Hamas.

À cet égard, Mao a fait savoir que la Chine condamnait tous les actes de violence et tout comportement préjudiciable aux civils et s'oppose à l'escalade de la violence, exprimant sa profonde préoccupation face au conflit palestino-israélien en cours.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté "Nous pensons que la tâche la plus urgente est désormais de parvenir à un cessez-le-feu et de rétablir la paix", soulignant l’espoir de Pékin que la communauté internationale coopérera pour apaiser les tensions".

Mao Ning a estimé que la sortie du conflit réside dans la reprise des pourparlers de paix, la mise en œuvre de la solution de deux États et la promotion d'une solution politique à la question palestinienne, précisant que la Chine est prête à coopérer avec la communauté internationale pour trouver des solutions appropriées dans ces sens.

Samedi, le Hamas a déployé des dizaines de combattants dans les villes israéliennes avoisinant la Bande de Gaza, tandis que de nombreuses salves de roquettes étaient tirées en direction du territoire israélien. Le mouvement du Hamas affirme que l'attaque, baptisée "Déluge d’Al-Aqsa", répondait aux violations israéliennes commises dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est occupée et aux incursions répétitives commises par les colons.

Israël a riposté en déclenchant l'opération "Epées de fer" contre le Hamas en lançant une série de frappes aériennes contre la Bande de Gaza. Dans l'ensemble des deux camps, on estime à 1300 ; le nombre des personnes tuées depuis le début du conflit samedi.