Par Kudra Maliro

"Human Rights Watch continue de présenter une image déformée du Rwanda qui n'existe que dans son imagination. Toute évaluation équilibrée du bilan du Rwanda en matière de promotion des droits, du bien-être et de la dignité des Rwandais au cours des 29 dernières années reconnaîtrait des progrès remarquables et transformationnels" a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement Rwandais à TRT Afrika.

Cette déclaration intervient après que l’organisation des droits de l’homme (HRW) a accusé le Rwanda de meurtres et enlèvements de dissidents à l'étranger.

Le Front patriotique rwandais (FPR), le parti de M. Kagame, a "répondu avec force et souvent de manière violente aux critiques, déployant une série de mesures pour lutter contre les opposants réels ou présumés", affirme HRW, qui a "documenté plus d'une dizaine de cas de meurtres, d'enlèvements et de tentatives d'enlèvement, de disparitions forcées et d'agressions physiques visant des Rwandais installés à l'étranger".

HRW, qui se concentre sur des abus documentés depuis 2017, s'est entretenue dans ce dossier avec plus de 150 personnes notamment en France, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.

"Le Rwanda ne se laissera pas décourager par des acteurs de mauvaise foi qui défendent un programme politisé" ajoute M. Makolo.

Malgré les atteintes répétées aux droits humains commises par les autorités rwandaises contre des opposants, la communauté internationale a, déplore l'ONG de défense des droits humains, "détourné le regard quant à la portée et la gravité du bilan déplorable de ce pays en matière de droits humains".

Une indulgence qu'HRW explique notamment par l'implication du Rwanda dans des opérations de maintien de la paix en Afrique, comme en Centrafrique et au Mozambique, où Kigali est intervenu depuis 2021 pour lutter contre une insurrection armée djihadiste.

Human Rights Watch pointe également du doigt le rôle joué par des responsables des ambassades rwandaises ou des membres de la Rwandan Community Abroad (RCA), un réseau international d'associations de la diaspora liées au ministère des Affaires étrangères dans la surveillance et des pressions exercées sur des demandeurs d'asile et des réfugiés.

