Weah, 57 ans, qui s'est tourné vers la politique après une carrière de footballeur couronnée de succès, affirme qu'il a besoin de plus de temps pour tenir sa promesse de reconstruire l'économie, les institutions de la nation ouest-africaine, s'engageant à paver davantage de routes s'il est réélu.

Élu en 2017 lors de la première alternance démocratique du pays en plus de 70 ans, M. Weah est en lice contre 19 autres candidats à la présidence. Pour éviter un second tour, le vainqueur doit obtenir 50 % des suffrages exprimés, plus au moins une voix supplémentaire.

Lors de la clôture de sa campagne, dimanche soir, à l'issue d'un rassemblement dans la capitale Monrovia, M. Weah a qualifié son premier mandat de réussite, en dépit de défis importants.

Le principal adversaire de Weah est l'ancien vice-président Joseph Boakai, 78 ans, qu'il a battu au second tour en 2017. Boakai a fait campagne sur ce qu'il appelle la nécessité de sauver le Libéria de la mauvaise gestion présumée de l'administration de Weah.

Le Libéria, riche en minerai de fer, lutte toujours pour sortir de deux guerres civiles dévastatrices entre 1989 et 2003, qui ont tué plus de 250 000 personnes, et d'une épidémie d'Ebola entre 2013 et 2016 qui a tué des milliers de personnes.

"Redoubler d'efforts"

"Je suis fier des résultats obtenus au cours d'une période très difficile. Nous avons pu faire beaucoup avec moins de ressources et résoudre de nombreux problèmes structurels", a déclaré M. Weah à ses partisans.

Il a été critiqué par l'opposition et les partenaires internationaux du Liberia pour ne pas avoir suffisamment lutté contre la corruption au cours de son premier mandat. L'année dernière, il a renvoyé son chef de cabinet et deux autres hauts fonctionnaires après que les États-Unis les aient sanctionnés pour corruption.

Dans son dernier discours, il a souligné d'autres mesures prises pour lutter contre la corruption, notamment la nomination de membres indépendants au sein de la commission anticorruption du Liberia.

"Au cours de notre second mandat, nous prévoyons de redoubler d'efforts dans notre guerre contre la corruption", a-t-il déclaré.

Les électeurs choisiront également les membres de la chambre basse, qui compte 73 sièges, et la moitié des 30 membres du sénat.

