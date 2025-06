La Société de radiodiffusion publique israélienne a déclaré ce mardi que le gouvernement israélien a approuvé la mobilisation d'au moins 360 000 soldats de réservistes alors que le bilan humain dans le conflit avec la Palestine ne cesse d'augmenter.

Depuis cette annonce, la presse israélienne parle " d'une longue campagne militaire", qui se profile avec les factions palestiniennes dans la Bande de Gaza et aux frontières libanaises.De son côté, l'armée israélienne a, elle-même, annoncé mardi le retour de centaines de ses soldats d'Europe au cours des dernières heures.

La même source a déclaré dans un communiqué, consulté par l'agence de presse Anadolu, que "Dans le cadre des efforts de l'armée israélienne pour rassembler des forces supplémentaires pour poursuivre le combat, les avions Rhino et Samson de l'armée de l'air ont transporté des centaines de militaires israéliens qui se trouvaient dans divers pays d’Europe, vers Israël".

"L'arrivée de l'avion en Israël est coordonnée par le ministère des Affaires étrangères, le département des opérations, l'armée de l'air, le département de la stratégie et le troisième département de l'armée israélienne", précise la même source.

Samedi dernier à l'aube, le Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération dénommée '' Déluge d'Al-Aqsa '', en réponse aux '' attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée. ''

En réponse, l'armée israélienne a lancé l'opération "Epées de fer" et continue de lancer des raids intensifs dans de nombreuses zones de la bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de conditions de vie détériorées en raison du blocus israélien en cours depuis 2006.

Lundi soir, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que le bilan palestinien était passé à 687 morts, dont 140 enfants et 105 femmes, suite aux raids israéliens continus pour la troisième journée consécutive, selon les médias hébreux. Tandis que le nombre de morts israéliens dans la confrontation avec les factions palestiniennes avait atteint 900, et les blessés étaient de 2 616.

