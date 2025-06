Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que le conflit entre Israël et Gaza montrait "l'échec" de la politique de Washington au Moyen-Orient et a qualifié de "nécessité" la création d'un "Etat palestinien souverain et indépendant".

Le dirigeant russe a fait ces commentaires lors d'une rencontre avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani à Moscou, quelques jours après que le Hamas a lancé une attaque massive contre Israël.

"Je pense que de nombreuses personnes seront d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un exemple clair de l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient", a déclaré M. Poutine.

Il a évoqué la "nécessité de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la création d'un État palestinien souverain et indépendant".

M. Poutine a déclaré que les États-Unis avaient "essayé de monopoliser la régulation (du conflit) mais, malheureusement, ils ne se sont pas préoccupés de rechercher des compromis qui seraient acceptables pour les deux parties".

"La solution la plus fiable"

L'Occident "n'a pas pris en compte les intérêts fondamentaux du peuple palestinien", a-t-il ajouté.

Un jour plus tôt, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que la création d'un État palestinien était la solution "la plus fiable" pour la paix en Israël.

Le Kremlin a déclaré plus tôt dans la journée de mardi qu'une visite à Moscou du président palestinien Mahmoud Abbas, prévue avant l'attaque du Hamas contre Israël, était en préparation, mais n'a pas donné de date.

Moscou s'est dit préoccupé par le fait qu'un acteur étranger pourrait entrer dans le conflit après que les États-Unis ont rapproché leurs navires de guerre de leur allié israélien.